236mila prestazioni recuperate grazie al piano "Liste d'attesa"

Sono 236mila le prestazioni sanitarie recuperate nel 2022 grazie ai 13,3 milioni di euro stanziati dalla legge di bilancio di Previsione dello Stato del 2021. La cifra è emersa oggi nel corso dell'incontro conclusivo sul monitoraggio relativo a Regione Liguria in termini di interventi straordinari messi in atto nel 2022, per recuperare le prestazioni non erogate a causa della pandemia con l'Ufficio programmazione del Ministero della Salute e il Mef (Ministero dell’Economia e della Finanza).

Toti "Ora si lavora su miglioramento prenotazioni e allargamento dell'offerta"

Nel confronto, alla presenza dei vertici di Alisa e del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, è stato evidenziato che il piano di recupero nella nostra regione si è mosso in più direzioni. "Il Ministero ci ha dato atto dell'impegno profuso per il recupero delle liste d'attesa" - dichiarano il Presidente Giovanni Toti e l'assessore alla Sanità Angelo Gratarola - "Ci rendiamo conto che si tratta di un primo passo rispetto ad una grande necessità che arriva dal territorio. Il lavoro di abbattimento delle liste d'attesa dunque non si ferma e prosegue attraverso tre pilastri: il miglioramento dell'accesso alla prenotazione, l'allargamento dell'offerta, la razionalizzazione della domanda".