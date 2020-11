Appello ai medici per la gestione dell’emergenza in Campania

La Regione Campania cerca 450 medici laureati

Al fine di garantire una più efficace gestione dell’emergenza epidemiologica dei casi di Covid – 19 nella Regione Campania, per il supporto delle attività delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti Covid, il Dipartimento della protezione civile emana il presente avviso volto a raccogliere manifestazioni di interesse per l’individuazione di 450 medici laureati ed abilitati all’esercizio della professione, specializzati in anestesia e rianimazione, malattie infettive, malattie dell’apparato respiratorio, medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, da destinare alla Regione Campania. In particolare la procedura riguarda le seguenti figure professionali:

150 medici specializzati in anestesia e rianimazione;

100 medici specializzati in malattie infettive;

100 medici specializzati in malattie dell’apparato respiratorio;

100 medici specializzati in medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Alla manifestazione di interesse non possono partecipare i dipendenti pubblici e privati operanti nel settore sanitario e socio-sanitario al fine di non pregiudicare i livelli di servizio attuali.E’ consentita la partecipazione di professionisti in quiescenza in possesso idoneità psicofisica e specifica allo svolgimento delle attività richieste.E’ consentita la partecipazione a cittadini di paesi dell’Unione Europea e a cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea purché in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità che abbiano avuto il riconoscimento del proprio titolo, ovvero che siano in possesso di certificato di iscrizione all’albo professionale del Paese di provenienza.

Trattamento economico

Il compenso orario della prestazione è pari a 45,00 Euro lordi, omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell’ente presso cui i medici prestano la propria attività.Ai medici residenti fuori regione è riconosciuto un rimborso forfettario omnicomprensivo, pari ad euro 1.000,00 su base mensile, per il vitto, l’alloggio e il viaggio presso i comuni della Regione Campania.

La prestazione non può eccedere le 42 ore settimanali.

Modalità e termine di presentazione della domanda

Sarà possibile partecipare alla procedura compilando il form fino alle ore 12:30 del 18 novembre 2020.In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa in considerazione la domanda inviata per ultima.