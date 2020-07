Aumentano i positivi in provincia di Imperia, sono 5 in più. Un decesso in Liguria

Rispetto a ieri, sono 5 in più i malati di Coronavirus in provincia di Imperia, stando a quanto riporta il bollettino giornaliero che descrive il flusso dati tra Alisa e Ministero della Salute. Un balzo da 86 a 91 pazienti Covid-19 positivi. Restano sempre 10 gli ospedalizzati nei presidi di competenza dell’ASL1 imperiese, nessuno di essi è attualmente in terapia intensiva. Si registra anche un decesso, a Sarzana, di un paziente positivo al morbo. Si tratta di una donna di 74 anni, residente nel comune di Arcola . Ecco il bollettino.

I dati di oggi

TOTALE tamponi effettuati 177.278 1.927 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 10139 15 · TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1268 1 · TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 8871 14 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1157 -5

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 139 LA SPEZIA 23 IMPERIA 91 GENOVA 753 Residenti fuori Regione/Estero 54 altro/in fase di verifica 97 TOTALE 1157

ospedalizzati Di cui in TI Differenza ospedalizzati giorno prec. Ospedalizzati 29 0 -2 ASL1 10 0 0 ASL2 7 0 -1 Ospedale Policlinico San Martino 1 0 -1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 1 0 0 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL3 globale 7 0 0 ASL 3 Villa Scassi 7 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 2 0 0 ASL4 Sestri Levante 2 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 1 0 0

Isolamento domiciliare 170 6 TOTALE GUARITI (che risultano negativi in due test consecutivi) 7416 19 SCHEDE DECESSI 1566 1 F di anni 74 a Sarzana

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 22 ASL 2 1131 ASL 3 255 ASL 4 51 ASL 5 87 LIGURIA 1546

Leggi QUI le altre notizie