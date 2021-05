Crozza: “Guardate quei pilastri lì, sembrano dei cracker. Non vedono manutenzione dai tempi di Asterix”

Nell’ultima puntata di “Fratelli di Crozza” andata in onda venerdì 14 maggio, il popolare comico Maurizio Crozza non ha mancato di fare riferimenti alla situazione attuale della viabilità in Liguria, e non solo.

Il viadotto che sbriciola e i ponti che crollano

“Come ligure, ho tante cose da dire. Diventiamo una riserva come i Sioux”, ha lanciato lì l’artista genovese, elencando uno per uno i disastri infrastrutturali che toccano la nostra regione. Il riferimento, immancabile, è andato al viadotto valle Ragone, sulla A12, tra Lavagna e Sestri Levante, scarnificato nel cemento fino a farne emergere le armature arrugginite.

“Guardate quei pilastri lì, sembrano dei cracker. Non vedono manutenzione dai tempi di Asterix”.

Un riferimento anche al ponte caduto a La Spezia: “Il collasso del ponte levatoio della darsena di Pagliari, alla Spezia. Ma prima è caduto il Morandi, poi è franato quello ad Altare, poi quello sul Magra. Cosa succede in Liguria?”