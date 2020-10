Dal Rallye al Premio Semeria, dalle escursioni ai concerti. Ecco come passare il fine settimana in provincia

Prima domenica di ottobre ricca di proposte nella nostra provincia dall’entroterra alla costa. Tante le offerte per soddisfare tutti i gusti di grandi e piccini.

Buon fine settimana a tutti.

Ecco come passare il fine settimana in provincia

sabato 03 ottobre

Cervo

Spicule Visitabile fino all’11 ottobre l’installazione dell’artista Elena Mazzi, “SPICULE”, una riflessione sul legame tra Cervo e la sua costa, e, più in generale, sul legame tra l’uomo e il mare. L’iniziativa rientra nel progetto “Una boccata d’arte”, che coinvolge venti borghi e venti artisti (e Cervo è il borgo scelto per la Liguria) ed è realizzato da Fondazione Elpis in collaborazione con Galleria Continua e organizzato con il patrocinio del Comune di Cervo e la collaborazione dell’Asso ciazione Informare.

Escursione

Tre escursioni gratuite offerte da Monesi Young Associazione nei giorni 2-3-4 ottobre, in occasione del Wind Festival. Camminate adatte a tutti, con durata e difficoltà minime, su asfalto e mulattiere, alla scoperta di luoghi affascinati a ridosso del mare. Ritrovo h 10 presso lo stand MARESPORT sulla passeggiata. Per info: Barbara Campanini cell&wa: 346 7944194

Maci

Il Maci-Museo d’arte contemporanea di Imperia a Villa Faravelli è visitabile ore 14.30 – 18.30. Biglietti: intero 8 euro; ridotto 5 euro (Over 65, Under 26, Dipendenti Beni Culturali, Insegnanti e Professori soci Fai e Touring, Cooperative sociali, Gruppi min. 10 persone); gratuito per Bambini sotto i 10 anni, Giornalisti, Guide e accompagnatori gruppi, Direttori musei e soprintendenze. Prenotazione inviando propri dati anagrafici e di contatto a museimperia@gmail.com

Caccia al tesoro con gli gnomi

Da Lucinasco parte una caccia al tesoro tra gli ulivi alla ricerca di gnomi nascosti tra gli alberi. Ritrovo alle ore 10 in corrispondenza dell’Azienda agricola Olio Amato.

Premio in memoria di Valerio Venturi

Alle ore 17 presso la Biblioteca Civica “Gabriele D’Annunzio” nell’ambito del ciclo di appuntamenti “Il Cantico della bellezza” incontro dal titolo “La forza della Profezia” che vedrà la presentazione del libro “L’Apocalisse di Giovanni alla luce dell’insegnamento di René Guénon” con l’intervento del curatore Sergio Castellino introdotto da Marco Innocenti delle edizioni Lo Studiolo. Verrà presentato contestualmente il 1° Premio “Valerio Venturi” per il giornalismo musicale nelle scuole

Trekking urbano

In collaborazione e su iniziativa del Comune di San Bartolomeo al Mare, riparte “Sui Sentieri del Golfo”. In programma un’escursione sul percorso del Trekking Urbano di San Bartolomeo, con l’obiettivo di promuovere le meraviglie naturalistiche e paesaggistiche del suo territorio e di tutto il Golfo Dianese. Sarà un’escursione tra borghi, orti, chiesette e campagna per scoprire gli angoli nascosti, le borgate e quegli scorci che non si possono notare dal finestrino dell’auto e nella routine di tutti i giorni. Ritrovo: ore 15.00 presso Piazza Torre Santa Maria. Distanza: 8,5 Km – Dislivello +/- 150 m – Durata: 4 ore – Difficoltà: E. Difficoltà : E – il percorso è fattibile da chiunque in normali condizioni fisiche dotato in un equipaggiamento adeguato. Iscrizione: l’iscrizione è obbligatoria entro le ore 19.00 di venerdì 02 ottobre. Numero massimo di partecipanti: 20 persone. Quota di partecipazione: gratuita (offerta dal Comune di San Bartolomeo al Mare). La quota comprende: l’accompagnamento di guida ambientale ed escursionistica iscritta ad AIGAE. Equipaggiamento consigliato: scarpe o scarponcini da trekking, abbigliamento tecnico traspirante a strati, giacca a vento, cappello o bandana, buona scorta d’acqua (almeno 1 litro). Merenda al sacco. Dotazioni di sicurezza obbligatorie: mascherine protettiva omologata CE (almeno 2), gel idroalcolico omologato CE. Informazioni ed iscrizioni: GAE Luca Patelli +39 347 6006939

Sergio Pennavaria in concerto

Al Floriseum Museo del fiore nel parco di Villa Ormond alle ore 20 concerto del cantautore Sergio Pennavaria accompagnato da Marco Cravero (chitarra), Martino Biancheri (tromba, bombardino) e Marco Moro (flauto, ottavino). Nell’occasione verrà presentato il secondo album del cantautore. Ingresso a pagamento con aperitivo rinforzato.

Cena a base di bollicine

Al Roof Garden del Casinò di Sanremo galà enogastronomico “Pommery”. Per prenotazioni tel.0184595266 sabato 03 ottobre

Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo

La fase finale del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo, Antonio Semeria 2020 si svolge alle ore 17.00 nel Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo in collaborazione con lo Yacht Club Sanremo. Davanti alla giuria popolare e al pubblico i finalisti dovranno presentare le loro opere attraverso la lettura di tre poesie che rimarranno anonime per la sezione “Poesia inedita” e di un brano accompagnato da una breve descrizione per la sezione “Narrativa inedita”. Al termine dell’esposizione i giurati esprimeranno il loro voto segreto. Lo spoglio delle schede sarà effettuato subito dopo e verrà proclamato il vincitore .

Rallye Sanremo

Per il Rallye Sanremo alle 7.10 uscita delle vetture dal parco assistenza per dirigersi sul classico trittico di prove di Passo Teglia, Langan e Vignai, prima di tornare a Sanremo per il riordino e l’assistenza. Equipaggi fermi in riva al mare per due ore. Nel primo pomeriggio nuovo giro sulle tre prove, ancora un riordino a partire dalle 15.50 per chiudere in serata con il terzo e ultimo passaggio su Passo Teglia, Langan e Vignai, prima di tornare nell’area della Vecchia Stazione per la conclusione della gara.

domenica 04 ottobre

Borgomaro

Passo Teglia – Monte Grande

Escursione lungo lo spartiacque tra le valli Argentina, Impero e Giara di Rezzo, ripercorrendo il tracciato della Via Marenca. L’itinerario tra bosco e prateria farà apprezzare magnifici panorami in eterno contrasto tra mare e alpi, conditi dai profumi e dai colori dell’autunno pronti ad entrare nel vivo di questa stagione. Ritrovo: ore 8.30 San Bernardo di Conio (Borgomaro IM). Partenza dell’escursione: Passo Teglia. Distanza: 7 Km – Dislivello +/- 250 m – Durata: 3 ore – Difficoltà: E. Difficoltà : E – il percorso è fattibile da chiunque in normali condizioni fisiche dotato in un equipaggiamento adeguato. Iscrizione: l’iscrizione è obbligatoria entro le ore 19.00 di sabato 03 ottobre. Numero massimo di partecipanti: 20 persone. Quota di partecipazione: 10EUR a persona (bambini e ragazzi gratis fino a 15 anni). La quota comprende: l’accompagnamento di guida ambientale ed escursionistica iscritta ad AIGAE. Equipaggiamento consigliato: scarpe o scarponcini da trekking, abbigliamento tecnico traspirante a strati, bastoni da trekking, giacca a vento, cappello o bandana, buona scorta d’acqua (almeno 1,5 litri). Merenda al sacco. Dotazioni di sicurezza obbligatorie: mascherine protettiva omologata CE (almeno 2), gel idroalcolico omologato CE. Informazioni ed iscrizioni: GAE Luca Patelli +39 347 6006939

Diano Colleziona

Dalle ore 08,00 alle ore 20,00, nel centro cittadino, adiacente alla Piazza del Comune (Via Petrarca, Via Santa Caterina da Siena) si tiene il Mercatino dell’hobbistica e dell’antiquariato. Per info ed eventuali partecipazioni contattare l’Associazione La Luna nella persona di Lorenzo Coppero (tel. 338.3228503 – email: l.coppero@tin.it).

Escursione

Tre escursioni gratuite offerte da Monesi Young Associazione nei giorni 2-3-4 ottobre, in occasione del Wind Festival. Camminate adatte a tutti, con durata e difficoltà minime, su asfalto e mulattiere, alla scoperta di luoghi affascinati a ridosso del mare. Ritrovo h 10 presso lo stand MARESPORT sulla passeggiata. Per info: Claudio Zanardi cell&wa: 348 4526914

Museo del clown

Villa Grock e il suo parco sono aperti al pubblico la domenica dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (ultimo accesso consigliato al pubblico ore 18.00). Per informazioni e prenotazioni: inviare una mail all’indirizzo museimperia@gmail.com; telefonare allo 0184-544633 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 18); contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Imperia 0183-701556, 0183-701555 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00).

L’anello della Val Pesio

Escursione ad anello in una delle conche più belle e suggestive del Parco Naturale del Marguareis. Un’area protetta di rara bellezza dove I torrenti gorgogliano in allegre e spettacolari cascate ed è possibile udire il bramito del cervo nobile che sta finendo, in questo periodo dell’anno, i suoi combattimenti usando come arena le radure sovrastate dalle imponenti cime che circondano la valle. Tutto questo mentre i caldi colori dell’autunno impreziosiscono le secolari faggete che percorrerete, scoprendone i più reconditi segreti. Il regolamento del Parco Naturale del Marguareis permette l’ingresso dei cani esclusivamente tenuti al guinzaglio. Ritrovo: ore 8.00 al Colle di Nava (Im) o ore 10,00 a Chiusa Pesio (CN). Distanza 11 km circa- dislivello +/- 400 metri circa- durata 5 ore. Difficoltà: E il percorso è fattibile da chiunque in normali condizioni fisiche dotato di un equipaggiamento adeguato. Iscrizione: l’iscrizione è obbligatoria entro le ore 19.00 di sabato 3 ottobre. Numero massimo di partecipanti: 20 persone. Quota di partecipazione: 10EUR a persona (bambini e ragazzi gratis fino ai 15 anni). La quota comprende: l’accompagnamento di guida ambientale escursionistica iscritta ad AIGAE. Equipaggiamento consigliato: scarpe o scarponcini da trekking, abbigliamento tecnico traspirante a strati, giacca a vento, cappello o bandana, buona scorta d’acqua (almeno 1 litro), pranzo al sacco. Dotazioni di sicurezza obbligatorie: mascherine protettive omologate CE (almeno 2) gel idroalcolico omologato CE. Iscrizione: GAE Marco Rosso +39 3387718703

Live in piazza Bresca

Dalle 18.30 alle 23 in piazza Bresca musica live con il gruppo Eufonika