Damiano dei Maneskin prepara il pesto con un sex toy 

Sempre sulla cresta dell'onda: dopo Sanremo, i Maneskin continuano a far parlare di loro in Liguria: questa volta, è il frontman della popolare rock band italiana, Damiano a preparare il pesto con un sex toy.

Il pesto di Damiano dei Maneskin preparato con un sex toy (e un grinder)

Il video, comparso sull'account ufficiale della and romana di TikTok, è diventato virale in pochi istanti. Le immagini ritraggono Damiano David impegnato a preparare il condimento simbolo della tradizione ligure utilizzando due strumenti peculiari: un sex toy come pestello e un grinder (uno strumento utilizzato per tritare la marijuana), come mortaio, spacciati per gli "originali". Per il resto, la preparazione del re della pasta ligure è impeccabile: aglio, basilico e pinoli, poi parmigiano, pecorino e un pizzico di sale, a regola d'arte. Il video fa parte di una campagna di promozione dei due articoli in questione, che, sembrerebbe, hanno la proprio la voce dei Maneskin, come testimonial.

Tra gli "endorsement" alla peculiare preparazione anche quello che arriva direttamente dall'account ufficiale di Tik Tok di Giallo Zafferano, che "approva".

La passione di Tom Morello per il pesto

Sempre da Damiano era arrivata, nei giorni scorsi, un'indiscrezione, è il caso di dirlo, gustosa: ad essere un patito del pesto è Tom Morello, storico chitarrista e attivista statunitense, tra gli altri, di Rage Against The Machine prima e Audioslave poi. Il musicista è di origine italiana e recentemente ha collaborato insieme ai Maneskin per il brano "Gossip".

Il video di Damiano su TikTok