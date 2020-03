E’ morto il professor Lorenzo Acquarone, politica e mondo giuridico in lutto

Lutto nel mondo della politica e di quello accademico e forense per la morte, avvenuta nel pomeriggio di ieri (24 marzo) nella sua abitazione di Genova, del professor Lorenzo Acquarone, originario di Ventimiglia, tra i più stimati avvocati liguri e cinque volte parlamentare tra gli anni ’80 e il 2000. Lo scorso 25 febbraio aveva compiuto 89 anni.

Nelle scorse ore sono circolate indiscrezioni sul sospetto contagio da coronavirus alla base del decesso. Una morte tuttavia repentina, in quanto fino a poco tempo fa Acquarone, decano degli avvocati amministrativisti della Liguria, era ancora in attività. In passato docente all’università di Genova ( titolare della 1ª Cattedra di diritto amministrativo), era stato deputato e senatore per 5 legislature con la Democrazia Cristiana prima e con la Margherita nell’ultimo mandato a cavallo degli anni 2000. Dell’Università di Genova, prima di intraprendere la carriera politica era stato pro Rettore dal 1969 al 1974 e Preside della Facoltà di giurisprudenza dal 1975 al 1981.