Ecco i 300 locali dell’azzardo che si spartiscono 200 milioni

Il gioco d'azzardo nel ponente, un business da oltre 200 milioni

Comune per comune i dati del Monopolio dello Stato con nomi e superficie degli oltre 300 esercizi imperiesi che ospitano videopoker e slot. Il volume delle macchinette tornato ai livelli pre pandemia. Ottimi incassi anche al casinò di Sanremo che a luglio ha addirittura superato i guadagni dello stesso mese nel 2019.

Politiche 2022: primi «rumors» sui candidati della Provincia

Il termine ultimo (21 agosto) per presentare le liste, in vista delle elezioni del 25 settembre, si avvicina. In Liguria sommossa del Partito Democratico per la delusione in seguito ai nomi proposti. Tra i 25 liguri della lega quattro imperiesi. Ecco il punto sui primi nomi e i malumori generati dalla legge elettorale che secondo i vertici del Partito Democratico imperiese è “penosa”.

La lotta di Mirko per rivedere il figlio in Messico

A Imperia scoppia il caso sulla struggente storia che vede protagonista una famiglia del capoluogo. Un impiegato di 42 anni, Mirko Bacchiocchi, lancia un appello affinché le istituzioni lo aiutino a rivedere il proprio figlio, di 6 anni, che dal dicembre 2020 si trova in Messico con la madre, sua ex compagna, che da allora non ha più fatto ritorno a Imperia.

Il fotoservizio degli oltre 240 runner alla marcia notturna

Due pagine di fotografie dei 240 iscritti, provenienti non solo da Bordighera (un’ottantina), ma anche dai paesi limitrofi e da altre città italiane e straniere (il più lontano dal Canada), che la sera di martedì 9 agosto, sulla passeggiata a mare di Bordighera, hanno partecipato alla 31ª marcia in notturna non competitiva organizzata, a sfondo benefico, dalla locale Croce Rossa.

Figlio dona le cellule staminali ma la madre muore di leucemia

È morta per una grave forma di leucemia Maria Luisa Mattucca, 64 anni, presidente del Team Moschitta di boxe e arti marziali, di Camporosso. Una malattia che non le ha lasciato via di scampo, malgrado la donazione di cellule staminali da parte del figlio Antonio, che fino all’ultimo ha sperato, assieme ai medici, di salvarla.

L'Asl multa il sindaco di Camporosso

Tremila euro di multa a tanto ammonta la sanzione comminata dall’Asl 1 Imperiese al sindaco di Camporosso Davide Gibelli, che in qualità di “datore di lavoro” (dei dipendenti comunali) non ha osservato tutte le norme in materia di sicurezza.

L'estate non è finita! Quattro pagine di eventi della settimana

Una ricca agenda di appuntamenti in provincia di Imperia su La Riviera questa settimana. Quattro pagine di spettacoli, escursioni ed eventi per tutti i gusti.