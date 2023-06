La vicina Andora nuova casa del Wind Festival corteggiato da mezza Italia

Sarà Andora, la città nel savonese al confine con il Golfo Dianese, la nova casa per il Wind Festival dopo lo "sfratto" da Diano Marina.

And0ra nuova casa del Wind Festival

Il WindFestival, dal 28 settembre al 1 ottobre ad Andora, il più grande Expo d’Italia dedicato agli action sport di mare e di vento, in questa dodicesima edizione si articolerà come sempre sul lungomare e sulla spiaggia con regate, competizioni, escursioni nell’entroterra, classi di avvicinamento alle attività per neofiti, lezioni con prove gratuite di attrezzature e class con i migliori sportivi professionisti. Anche quest’anno il WindFestival darà ampio spazio alle discipline adaptive all’interno dell’area Paralympic.

Corteggiato da Sardegna e Sicilia

«A seguito dell’annuncio- spiegano gli organizzatori- diverse amministrazioni ci hanno subito contattato per sondare la possibilità di spostare la nostra manifestazione nelle proprie città. Hanno ricevuto recentemente proposte dalla Sardegna, dove in passato c’era già stata una importante manifestazione analoga, e da Toscana, Emilia Romagna e Sicilia, ma purtroppo non hanno potuto prenderle in considerazione a causa delle difficoltà logistiche che avrebbero comportato».

"Attività centrali"

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Andora Mauro Demichelis e dal consigliere delegato allo Sport Ilario Simonetta. «Le attività outdoor legate al mare e all’entroterra sono centrali nel nostro obiettivo di promuovere Andora come meta per gli sportivi 365 giorni l’anno – ha dichiarato Demichelis – Per questo abbiamo con grande entusiasmo colto questa opportunità che ci permetterà di ampliare il pubblico degli sportivi che già apprezzano il nostro litorale, le nostre onde e le condizioni meteo ideali per praticare vela, windsurf, foil, kite, sup, wingfoil e surf. Ci piacerebbe incrementare anche la conoscenza del nostro entroterra adatto al trail come alle escursioni. Il WindFestival ci sembra una grande opportunità di visibilità».

Il Wind Festival ha abbandonato Diano Marina in comune accordo tra gli organizzatori e l'assessorato al turismo di Luca Spandre, perché. come ha detto l'assessore stesso "Non si è trovata la quadra". Sostanzialmente, la proposta presentata dall'organizzazione degli eventi, non sposava appieno le richieste pervenute dai commercianti e dagli operatori del turismo della Città degli Aranci.

Le passate edizioni del Wind Festival negli scatti