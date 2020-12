Maltempo: violenta mareggiata si abbatte tra Sanremo e Ventimiglia, danni. Foto e Video

Violenta mareggiata si abbatte tra Ventimiglia e Sanremo

Una violenta mareggiata si è abbattuta, sulle coste della provincia di Imperia, in seguito all’ondata di maltempo, che la scorsa notte ha interessato anche il Ponente della Liguria. A Ventimiglia la polizia locale è stata costretta a chiudere la strada tra il lungomare Varaldo e il confine con Camporosso, per la presenza di detriti trasportati dalle onde.

Al Porto Vecchio danneggiate alcune auto sul molo lungo

Tra l’altro dove è in corso la realizzazione della nuova passeggiata a sbalzo. Al Porto Vecchio di Sanremo la furia del mare ha danneggiato alcune auto posteggiate sul molo lungo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per evitare che uno dei mezzi finisse in acqua.

Nello stesso approdo è semi affondata un’imbarcazione. Anche a Bordighera la mareggiata ha messo in pericolo i natanti del porto di Arziglia, con le onde che hanno superato la barriera del molo lungo. Al momento sono in corso diversi sopralluoghi lungo la costa anche da parte della capitaneria di porto. A Sanremo è poi crollato un muro per via della pioggia.

Il video del porto di Bordighera