Matilde Sappia campionessa nazionale di trampolino

Fine settimana di gare per le ginnaste dell'Asd Ginnastica Riviera dei Fiori

I risultati delle gare di trampolino

E’ stato un fine settimana ‘complicato’ma ricco di soddisfazioni quello appena vissuto dalle ginnaste della sezione agonistica di trampolino elastico della Asd Ginnastica Riviera dei Fiori. Da venerdi 26 a domenica 28 maggio a Fano , nelle Marche, si è svolta la finale nazionale di trampolino elastico individuale e silver e, per la prima edizione, la finale nazionale del minitrampolino individuale e syncro. Nell’appuntamento più importante del primo semestre di queste discipline, la Riviera ha gareggiato con sei ginnaste in entrambe le competizioni .Il format nuovo per questa competizione , prevedeva una fase di qualificazione e le finali riservate ai migliori 8 punteggi.

Nella gara del trampolino categoria junior 1 la campionessa nazionale è la sanremese Matilde Sappia che, dopo aver vinto il girone di qualificazione con due ottime esecuzioni negli esercizi libero ed obbligatorio .si è confermata nella finale conquistando un titolo nazionale che gratifica , oltre alle nostre ginnaste, la nostra Associazione che riesce a competere ad alto livello in questa disciplina olimpica della FederGinnastica.

Bene anche Alice Dosio, con un sesto posto che poteva essere anche un podio con un po’ più di fortuna nella finale. Nella stessa categoria Elisa Voci, col 9 posto, è rimasta esclusa dalla finale per pochi decimi di punto. Nelle allieve , finale sfiorata per Rebecca Falcidia con un decimo posto, buone anche le performance delle compagne Roberta Di Michele e Cecilia Carlo .

Per la gara di minitrampolino, una novità del programma tecnico della FGI che prevede l’esecuzione di 6 salti di cui 5 obbligatori ed un 6 libero, ben 5 le nostre ginnaste qualificate per la finale, con un meritato ed entusiasmante podio nel syncro ottenuto da Cecilia Carlo e Roberta Di Michele salite sul terzo gradino del podio. 5 posizione per Alice Dosio e Elisa Voci. Per la gara individuale dopo il 3 posto in qualificazione, nella finale Matilde Sappia si è classificata al 5 posto, Alice Dosio al 12 e a seguire Elisa Voci, Cecilia Carlo e Roberta Di Michele. Questa competizione prevedeva una classifica unificata delle junior. Importante il sostegno dato alle compagne dalla nostra ginnasta Allison Della Valle che, anche se reduce da un leggero infortunio, non ha voluto mancare all’importante trasferta. Le atlete sono state seguite in campo gara dai tecnici Giulia Bellone e Damiano Giunta, mentre Nicla Londri ed Elisa Addiego ‘tifavano’da casa.

Nonostante le difficoltà organizzative legate al viaggio, le ragazze hanno vissuto tre giornate intense e gratificanti, gareggiando in un palazzetto pieno di pubblico e a fianco di ginnasti di valore assoluto in ambito nazionale ed internazionale in questa spettacolare disciplina che, purtroppo, in regione viene praticata solo presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori, limitandoci le occasioni di confronto con altre realtà. Per l’estate, il direttivo, sta organizzando dei collegiali in sede invitando ginnasti e tecnici esterni, oltre che valutare allenamenti fuori regione. Prossimo impegno per la Riviera sarà il prossimo fine settimana con la partecipazione al prestigioso Tofeo delle Palme di ginnastica ritmica organizzato dalla Arteginnastica a Loano e che vedrà la partecipazione di alcune ginnaste presenti in gara nel campionato di serie A da poco concluso.