Meno positivi in provincia, ma muore una donna a Sanremo

Coronavirus

Deceduta il 24 febbraio nell'Ospedale della Città dei Fiori. aveva 84 anni. Ecco il bollettino odierno di Alisa.

Ecco il flusso dati Alisa-Ministero della Salute sull'andamento della pandemia da Coronavirus in Liguria.

Coronavirus: i nuovi casi sono 1.137

sono 1.137 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi a margine dei 12.700 test eseguiti, tra molecolari e antigenici rapidi, nelle ultime 24 ore. Il numero totale dei positivi scende a 15.630 (-493). In calo anche i ricoveri, che in Liguria sono 393 (-26). Tra questi 24 sono in terapia intensiva, esattamente la metà non vaccinata. nel bollettino di oggi, a partire dal 20 di febbraio, si registrano altri 7 morti, tra cui una donna di 84 anni deceduta presso l'Ospedale di Sanremo in data 24 febbraio.

in provincia di Imperia si conferma il trend in calo per quanto riguarda l'incidenza: i nuovi casi sono 125, per un totale di 2.009 positivi. I ricoveri sono stabili rispetto a ieri, sono 62, con un ricovero in meno in terapia intensiva (1).

I dati di Alisa

Flussi 25 febbraio 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2.276.950 3.809 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 2.480.038 8.891 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 342.753 1.137 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 15.630 -493

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 2.435 LA SPEZIA 2.021 IMPERIA 2.009 GENOVA 8.333 Residenti fuori Regione/Estero 348 altro/in fase di verifica 484 TOTALE 15.630

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 393 24 -26 ASL1 62 1 0 ASL2 77 5 -1 San Martino 49 5 -4 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 79 5 -1 Ospedale Gaslini 5 0 3 ASL3 globale 65 5 -19 ASL 3 Villa Scassi 65 5 -19 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 24 0 0 ASL4 Sestri Levante 20 0 -2 ASL4 Lavagna 4 0 2 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 32 3 -4 ASL5 Sarzana 29 1 -4 ASL5 Spezia 3 2 0

*12 non vaccinati, 12 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare 15.222 -465 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 322.037 1.623 Deceduti** 5.086 7

**

data decesso sesso età luogo decesso 1 20/02/2022 M 92 EO Galliera 2 23/02/2022 M 87 ASL2-Ospedale Savona 3 23/02/2022 M 81 ASL2-Ospedale Savona 4 23/02/2022 F 83 ASL2-Ospedale Savona 5 24/02/2022 M 84 ASL1-Ospedale Sanremo 6 24/02/2022 F 79 ASL5-Ospedale Sarzana 7 24/02/2022 F 92 San Martino

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 358 ASL 2 464 ASL 3 1.760 ASL 4 450 ASL 5 132 Liguria 3.164

Dati 25/02/2022 ore 13:00

3.396.431 Consegnati (fonte governativa) 3.386.531 Somministrati 99,7% Percentuale vaccini somministrati su consegnati