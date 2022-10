Morto 73enne a Sanremo, aumentano i positivi in Liguria

Continua a salire il numero di positivi al Coronavirus in Liguria. Nel bollettino di oggi registrata anche la morte di un uomo di 73 anni, deceduto all'ospedale Borea di Sanremo, il 4 ottobre scorso.

I dati nel bollettino di oggi

Continuano a essere abbondantemente sopra quota mille per il terzo giorno i contagi giornalieri da covid in Liguria: quelli comunicati oggi sono 1155 a fronte di 5878 tamponi, 954 molecolari e 4924 test antigenici. Il tasso di positività è al 19,64, in aumento rispetto al (17,99% di ieri) mentre a livello nazionale è oltre il 20%. I guariti sono 744. I positivi sono a 12751, 409 più di ieri. I nuovi contagi sono 451 nell'area di Genova, 238 nel Savonese, 178 nello Spezzino, 156 nell'Imperiese, 132 nel Tigullio. Gli ospedalizzati registrano un lieve aumento: sono 140 (5 in terapia intensiva, uno meno di ieri), due in più. Il Gaslini non è più covid free, due pazienti positivi. Segnalati due decessi, uno di 73 anni il 4 ottobre a Sanremo e l’altro (donna di 93 anni) al San Martino. I morti da inizio pandemia in Liguria sono 5582. In isolamento domiciliare ci sono 7775 persone, 140 in più.

Bollettino_Coronavirus,_dati_Alisa-Ministero_del_6_ottobre_2022