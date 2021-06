Nessun nuovo positivo in Liguria

Nessun nuovo positivo nella giornata odierna. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.601 tamponi di cui 1.034 tamponi molecolari e 567 test antigenici rapidi.

"Un grande traguardo che non raggiungevamo da luglio 2020: in Liguria oggi non ci sono nuovi casi positivi al virus. E nei nostri ospedali restano solo 30 pazienti ricoverati, tra media e alta intensità. Coraggio, la battaglia non è finita ma siamo sulla strada giusta!" il commento del Presidente Toti

Flussi 28 giugno 2021

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 1.368.560 1.034 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 379.920 567 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 103.406 0 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 1.599 -2

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 210 LA SPEZIA 221 IMPERIA 94 GENOVA 962 Residenti fuori Regione/Estero 51 altro/in fase di verifica 61 TOTALE 1.599

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 23 7 0 ASL1 0 0 0 ASL2 9 0 1 San Martino 8 7 -1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 1 0 0 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL3 globale 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 0 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 2 0 0 ASL4 Sestri Levante 2 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 3 0 0 ASL5 Sarzana 3 0 0 ASL5 Spezia 0 0 0

Isolamento domiciliare 136 -15 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 97.457 2 Deceduti 4.350 0

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 3 ASL 2 46 ASL 3 379 ASL 4 20 ASL 5 77 Liguria 525

Dati 28/06/2021 ore 16:00

1.433.693 Consegnati (fonte governativa) 1.304.057 Somministrati 91% Percentuale vaccini somministrati su consegnati