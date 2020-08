Picco di 63 nuovi positivi in Liguria. Ecco il bollettino di Alisa.

Sale il numero dei contagiati dal Coronavirus nella nostra regione. Oggi sono 63 in più. Ad avere la peggio è decisamente la provincia di Savona: ASL 2 conta 41 nuovi positivi (26 nel centro riabilitativo il Gabbiano, 13 legati alla grigliata del primo agosto a Quiliano e due contatti di un caso confermato). Nell’imperiese i nuovi casi confermati sono due. Continua a salire il numero di contagiati liguri di ritorno dalle vacanze: un caso rientrato da Malta nell’ASL 4 e 8 rientrati in provincia di la Spezia da un viaggio a Corfù, 2 rientrati dalla Gran Bretagna, e uno che ha frequentato il locale della Versiglia agli onori delle cronache per il focolaio. Sono 6 in ASL 3 i nuovi positivi (3 residenti a Pavia, 2 contatti di un caso, un caso isolato) e ulteriori 2 casi nello spezzino. Dei nuovi casi, ben 60 su 63 sono sintomatici. I positivi totali, esclusi i guariti e i deceduti, attualmente sono 1124, 53 più di ieri.

Ecco i dati di oggi

ati 13 agosto 2020

TOTALE tamponi effettuati 206.804 1.704 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 10393 63  TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1342 3  TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 9051 60 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1224 53

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 181 LA SPEZIA 41 IMPERIA 68 GENOVA 768 Residenti fuori Regione/Estero 55 altro/in fase di verifica 111 TOTALE 1224

OSPEDALIZZATI Di cui in TI Differenza OSP. da giorno precedente Ospedalizzati 22 2 3 ASL1 6 0 3 ASL2 5 0 0 Ospedale Policlinico San Martino 4 2 1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 1 0 -1 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL3 globale 2 0 -1 ASL 3 Villa Scassi 2 0 -1 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 1 0 0 ASL4 Sestri Levante 1 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 3 0 1

Isolamento domiciliare 235 27 TOTALE GUARITI (che risultano negativi in due test consecutivi) 7600 10 SCHEDE DECESSI 1569 0

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 62 ASL 2 247 ASL 3 273 ASL 4 84 ASL 5 136 Liguria 802