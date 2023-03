Sanità in Liguria: “Per 9 liguri su 10 liste d’attesa troppo lunghe"

In Liguria 7 persone su 10 ritengono difficile ottenere una visita medica in tempi ragionevoli e 3 liguri su 4 definiscono i tempi di attesa per una prestazione medica lenti, mentre quasi 9 liguri su 10 si sono trovati almeno una volta a doversi inserire in liste d’attesa che ritenevano troppo lunghe.

E’ il quadro che emerge da una ricerca realizzata da Quorum/Youtrend

“Per quanto la lentezza sia un concetto soggettivo che varia da persona a persona e da caso a caso - osserva Davide Policastro, responsabile delle ricerche di Quorum/Youtrend – il fatto che un cittadino ligure su tre dichiari di essersi trovato nell’ultimo anno davanti a liste d’attesa superiori ai 6 mesi dà un fondamento oggettivo a questa percezione.

"La Sanità Ligure non è in buona salute"

Accanto alla lentezza, una parte dei cittadini liguri fa i conti anche con le distanze dai luoghi di cura. "Liste d’attesa sempre più lunghe e la difficoltà ad accedere ai servizi rendono la cura possibile solo per alcuni: chi può permetterselo rivolgendosi al privato, gli altri spesso sono costretti a rinunciare. Il governo sta contribuendo a questo dissesto tagliando ulteriormente le risorse alla sanità per la prima volta dall’inizio della pandemia" aggiunge il Senatore del partito democratico Lorenzo Basso

“Siamo di fronte a un quadro che coinvolge tutta la Regione, comprese le province

"Vogliamo mettere queste priorità al centro della discussione del nuovo piano sociosanitario, con un confronto aperto su un nuovo modello di sanità, diverso da quello che Toti propone e che sta portando a questi risultati” conclude il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi.