Scarcerato l’imprenditore e candidato presidente alle regionali Carlo Carpi

Scarcerato l’imprenditore Carlo Carpi

L’imprenditore genovese Carlo Carpi, ex candidato sindaco di Imperia e Sanremo, ed ex candidato presidente alle scorse regionali, è stato scarcerato. Era finito agli arresti nel luglio del 2019, in quanto doveva scontare un anno e 10 mesi per una vicenda di stalking e calunnia nei confronti di un magistrato donna genovese. E’ lo stesso Carpi ad annunciarlo sul proprio profilo Facebook.

Le prime impressioni dopo aver girato per Genova

“Cari Amici, Cari Elettori sappiate che sto bene e che siete sempre nei miei pensieri – scrive in un post, in cui pubblica una foto con la compagna Coca Matei -. Ho visto una Genova e una Liguria completamente collassate da un punto di vista economico e sociale. Molti notandomi passeggiare per la strada mi hanno salutato come se avessero incontrato Garibaldi, altri con quegli sguardi che trasudano l’ansia di capire da quale parte stare. Io sono, sono sempre stato e sempre sarò dalla parte della Gente. Io sono un sincero democratico”.

arpi ringrazia la compagna, Gian Piero Buscaglia (dei radicali imperiesi, che ha curato la sua candidatura alle regionali, quando ancora si trovava in carcere a Sanremo) e tutti i giornalisti “che mi hanno supportato lungo mesi a me resi volutamente difficili dai quali sono uscito senza commettere errori e soprattutto più forte di prima”.

Carpi, in realtà, è stato scarcerato il 13 novembre scorso, come afferma Buscaglia, ma la notizia trapela solo ora. “L’avvocato Iavicoli – afferma Buscaglia – ha semplicemente ottenuto di scalare il carcere preventivo dalla pena definitiva”.