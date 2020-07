Stabili contagi e ricoveri, muore un 79enne a Sanremo

Un morto è il tragico bilancio del Coronavirus in Liguria e in Provincia di Imperia, nelle ultime 24 ore. E’ deceduto ieri presso l’ospedale di Sanremo un uomo di 79 anni, positivo al virus, con comorbidità. Alisa segnala anche il decesso di una donna di 89 anni, morta a Villa Scassi non nelle ultime 24 ore, ma il 12 luglio, inserita nel bollettino di oggi probabilmente in seguito alla conferma della positività. Non si registrano altri decessi nella nostra regione. Sono ancora 103, come ieri, i positivi al Coronavirus in provincia di Imperia, secondo quanto riporta il bollettino che registra il flusso dati tra Alisa e il Ministero della Salute sull’andamento della pandemia da Covid-19. Nessuna variazione rispetto a ieri neanche sul fronte dei ricoveri: sono sempre otto, nessuno in terapia intensiva.

I dati di oggi

TOTALE tamponi effettuati 164.739 1.330

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), 10.038 (+6)

TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1.239 (+8)

TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 8.799 -(2)

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1.177

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

SAVONA 80

LA SPEZIA 27

IMPERIA 103

GENOVA 827

Residenti fuori Regione/Estero 49

altro/in fase di verifica 91

TOTALE 1.177

Ospedalizzati

ASL1: 8

ASL2: 2 (+1)

Ospedale Policlinico San Martino: 0

Ospedale Evangelico: 0

Ospedale Galliera: 0

Ospedale Gaslini: 0

ASL 3 Villa Scassi: 8

ASL 3 Gallino: 0

ASL3 Micone 0

ASL3 Colletta 0

ASL4 Sestri Levante: 1 (-1)

ASL4 Lavagna: 0

ASL5 :4 0

Isolamento domiciliare 171 ( -23)

TOTALE GUARITI (che risultano negativi in due test consecutivi) 7.300 (+4)

Dettaglio decessi:

 uomo, di anni 79, deceduto il 13/07/2020 a Sanremo

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 43

ASL 2 67

ASL 3 169

ASL 4 85

ASL 5 65

LIGURIA 429

