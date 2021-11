Terza dose: da lunedì al via le prenotazioni per gli over 40

Campagna vaccinale

Ecco i canali a disposizione.

Regione Liguria rende noto, tramite i suoi canali ufficiali, che da lunedì 22 novembre sarà attiva la prenotazione per la somministrazione della terza dose booster di vaccino anti Coronavirus a vettore mRNA per gli over 40.

Terza dose per gli over 40

I cittadini interessati, tra i 40 e i 59 anni, potranno prenotare la terza dose tramite tutti i canali messi a disposizione dal sistema sanitario di Alisa, farmacie, sportelli CUP, medici di famiglia e sul sito apposito prenotovaccino.it. Le somministrazioni, secondo quanto previsto dal Ministro della Salute Roberto Speranza, inizieranno presumibilmente nella prima decade fi dicembre.