UniTre inaugura l'anno accademico a Bordighera

La sezione intemelia di UniTre, l'Università della Terza Età, è pronta ad aprire le porte per l'anno accademico 2022-2023. Si va dal romanzo, alla poesia, alla filosofia, passando per temi nuovi come musica e birra.

UniTre inaugura l'anno accademico

L'inaugurazione per mano di Enzo Bianchi -storico fondatore della Comunità monastica di Bose e editorialista su La Stampa e La Repubblica su tematiche di attualità e religiose (esperto nominato da Papa Ratzinger ai Sinodi Religiosi nel 2008 e sula Nuova evangelizzazione nel 2012).

L’appuntamento con il taglio del nastro dell'anno accademico è presso la Chiesa Anglicana di via Vittorio Veneto a Bordighera, sabato 15 ottobre alle 17. Sono diciassette i corsi nella sede di Ventimiglia, in via Sottoconvento 84/B, e ben 27 in quella di Bordighera, in via Cadorna. L’apertura è fissata per il 17 Ottobre a Ventimiglia con Gianni Conte e la sua Fitocosmesi e, sempre alle 17, a Bordighera con Religione: in cattedra il pastore valdese Jonathan Terino.

Il programma delle lezioni

Il programma è variegato: si va dalla poesia alla filosofia, dall’Archeologia alle chiese, passando per figure storiche come Garibaldi. E, ancora, astronomia, giornalismo, geopolitica, fumetti, arte, inglese, storia e il giallo. A Bordighera spazio anche ai classici e alle piante esotiche, all’educazione alla pace a al romanzo, ma anche a materie più contemporanee come musica e birra, viaggi, abbigliamento, creatività, giovinezza, gastronomia, danza e tango. Non mancano corsi di poesia spagnola, romanzo e romanzo francese, piante esotiche e Bordighera. Le lezioni iniziano tutte alle 15,30 per concludersi alle 17,30.

UniTre, la mission

Nelle parole del sodalizio «Unitre è un’Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro basata sul volontariato con Sedi su tutto il territorio nazionale e all’estero. Nata come “Università della Terza Età” per volontà della Presidente Onoraria Irma Maria Re, oggi Unitre è “Università delle Tre Età”; un vero e proprio “laboratorio continuo, instancabile, entusiasta, di cultura, esperienza di vita e ponte nel dialogo fra le generazioni».