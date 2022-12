16 milioni ai porti della Liguria: il commento di Toti

Il Presidente della Regione, Giovanni Toti, ha accolto favorevolmente la notizia del decreto che stabilisce lo stanziamento di 16 milioni di euro per i porti liguri.

Il sistema dei porti liguri è strategico "a livello europeo"

"Bene lo stanziamento da parte del Governo di importanti fondi per potenziare ancora il sistema dei porti liguri, strategico non solo per la nostra regione ma per l'intero Paese e a livello europeo, con l'ormai prossima conclusione del Terzo Valico nell'asse ferroviario tra Genova e Rotterdam." ha commentato Toti, "Dopo gli anni difficili della pandemia, oggi l'economia ligure e i traffici marittimi stanno ripartendo con dati migliori delle previsioni e i nostri porti che si confermano sempre più competitivi nel Mediterraneo e in Europa".

