Analisi rapide, in Asl1 arriva Abbott

Ieri, mercoledì 28 giugno presso “Auditorium Carlo Carli” si è svolto l’incontro a cura della Asl 1 imperiese. Il tema trattato “la corsa della provetta: innovazione a servizio dei cittadini”.

IN Asl1 arriva Abbott

La chiave per un recupero completo è spesso una diagnosi rapida e accurata. Le soluzioni diagnostiche della società farmaceutica Abbott, infatti, sono utilizzate negli ospedali, nei laboratori e negli ambulatori di tutto il mondo ed anche in Asl1 nei presidi ospedalieri della provincia. I laboratori che lavorano al massimo delle proprie capacità offrono risultati che promuovono esiti migliori per i pazienti e accrescono il valore dell'assistenza sanitaria. Il Direttore Generale di Asl1 Luca Stucchi ha dichiarato: «La sanità affronta continuamente nuove sfide: le risorse, le professionalità e la disponibilità dei servizi sono state messe a dura prova anche dalla recente pandemia. L’obiettivo però - evidenzia Stucchi - non è cambiato: un’organizzazione ospedaliera e territoriale deve essere pronta alle esigenze dei pazienti. Questa costanza l’abbiamo voluta riaffermare con la recente valutazione dei sistemi e servizi per i laboratori analisi. È stata premiata una soluzione – c o n cl u d e Stucchi - che porta valore e alta affidabilità».

Il Dott. Giandomenico Poggi, Direttore del Laboratorio Analisi di Asl1, ha così riassunto la scelta della nuova soluzione: «Siamo riusciti ad automatizzare le strutture del laboratorio analisi nelle sue tre sedi, una rete fra i tre laboratori con una tecnologia di primo livello, ma soprattutto velocizzare i tempi grazie a questa strumentazione». Alle parole del Direttore generale Stucchi e del Dott. Poggi, fanno eco quelle di Alessandro Piana, Vicepresidente della Regione Liguria: «Aggiornamento e tempestività sono imprescindibili per garantire diagnosi accurate. L'ASL 1 punta sempre di più all'innovazione e continua a valorizzare le professionalità che, con grande competenza e spirito di servizio, operano per il bene comune. Solo combinando tutti questi fattori si può dare una visione concreta e globale per il futuro della nostra collettività». La presentazione si conclude con l'iniziativa “open lab”, che prenderà il via dopo l’estate. Ovvero, il laboratorio sarà disponibile per attività divulgativa e di formazione per università, istituti tecnici, associazioni sanitarie e aziende per medicina del lavoro per potenziare la preparazione dei futuri operatori sanitari.