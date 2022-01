Anche il Liguria apre Primark

Shopping low cost

Apertura prevista nel 2024

Apertura prevista nel 2024

Dalla Rinascente a uno dei luoghi dello shopping più amati. In via XII ottobre, in pieno centro a Genova è prevista l'apertura di Priamark, il marchio low cost famoso, soprattutto, per i suoi prodotti da collezione marchiati Disney, Harry Potter, Marvel e così via.

L'operazione che il Comune starebbe seguendo da tempo non è certo delle più semplici nel settore del commercio. Il rivenditore internazionale che offre ‘Amazing Fashion, at Amazing Prices’ ha, infatti, pochissime sedi in Italia (solo sette) ma talmente tanti fan che ogni apertura suscita un interesse tale da superare i confini regionali.

Un'apertura che potrebbe portare a Genova migliaia di persone con una ricaduta anche turistica sulla Superba

Primark andrà ad occupare tre piani, per un totale di circa settemila e cinquecento metri quadrati, nel palazzo di Piccapietra dove i lavori dureranno non meno di due anni, perchè l’immobile necessita di un significativo intervento di adeguamento per renderlo conforme agli standard qualitativi richiesti dall’operatore economico e per mettersi in regola con le più recenti normative in tema di sicurezza.