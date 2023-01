Autostrade: tornano i cantieri

Dal 9 gennaio riprenderanno i lavori sulla rete autostradale ligure, sospesi per il periodo natalizio.

Tra i nuovi lavori il cantiere nella galleria Castello tra Arenzano e Genova

Si è riunito questa settimana il tavolo tecnico tra Regione Liguria, Comune di Genova, Anci, Aspi, Autostrada dei Fiori e Salt per delineare la nuova programmazione dei cantieri per il primo trimestre del 2023.

“Tra mezzogiorno e le ore 14 di lunedì 9 gennaio" ha spiegato l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone "verificherà una ripresa dei lavori, anche con cantieri inamovibili, fondamentale per rispettare tutte le esigenze di sicurezza. In questo periodo dell’anno i flussi del traffico risultano, infatti, inferiori ai mesi primaverili ed estivi e avviando oggi nuove cantierizzazioni potremo traguardare l’obiettivo di un alleggerimento di tutti i cantieri dal periodo pasquale in avanti”.

Tra i nuovi lavori in programma il cantiere nella galleria Castello tra Arenzano e Genova in direzione Genova, che sarà attivo tra il 9 gennaio e il 3 marzo: “Si tratta di un cantiere che potrebbe rivelarsi impattante la domenica pomeriggio, soprattutto dal 20 gennaio" ha detto ancora l’assessore Giampedrone "ma è anche un cantiere essenziale per poter garantire, al termine dei lavori, la piena capacità autostradale con tre corsie per senso di marcia nella tratta tra Genova e Varazze. Proprio al fine di favorire la distribuzione della mobilità la domenica pomeriggio si prevede anche una riduzione delle chiusure notturne sulle tratte interessate. Ci incontreremo a fine gennaio per una nuova analisi del periodo trascorso e per le valutazioni sui mesi seguenti”.