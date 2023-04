Avvistata una megattera nel santuario "Pelagos"

Un avvistamento insolito ha attirato ieri l’attenzione dei ricercatori ma anche delle persone di passaggio nel Ponente ligure: di fronte a Varigotti una “balena” saltava ripetutamente fuori dall’acqua.

Una specie che normalmente non frequenta le nostre acque

Si tratta di una specie, la megattera, che normalmente non frequenta le nostre acque, identificata grazie a un video segnalato dal locale gruppo di appassionati “Pelagos”. Questo grande cetaceo è facilmente riconoscibile dalle pinne lunghe e bitorzolute, e da adulto può misurare fino a 14-15 m. Le megattere sono ben note a chi fa whale watching in molti posti del mondo, dall’Australia all’America, ma non è uno degli

animali regolari del Mediterraneo, che ospita sì grandi cetacei, ma di specie diverse (balenottera comune e capodoglio).