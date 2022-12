Capodanno a Sanremo: occhio alle modifiche della viabilità e divieto di vendita alcolici

Le ordinane per la serata di Capodanno

Domani sera il concerto di Capodanno di Irene Grandi e Pian di Nave. Un evento molto atteso e che porterà a Sanremo un gran numero di persone. Per questo motivo il Comando della Polizia Locale di Sanremo ha emesso la seguente ordinanza con cambi di viabilità e divieti di sosta e di transito in alcune vie del centro cittadino

In via Nino Bixio, da intersezione con via Helsinore fino ad intersezione con corso O. Raimondo, giardini V. Veneto, corso N. Sauro, molo di ponente, sottopasso croce rossa, corso T. Trieste è previsto il DIVIETO di SOSTA con rimozione forzata a tutti i veicoli dalle ore 16.00 del giorno 31 dicembre 2022 alle ore 01.00 del giorno 01 gennaio 2023. Imposto invece il DIVIETO di TRANSITO a tutte te categorie di veicoli dalle ore 18.00 del giorno 31 dicembre 2022 alle ore 01.00 del giorno 01 gennaio 2023 e comunque fino al momento in cui sia possibile ripristinare la circolazione veicolare in condizioni di sicurezza.

In via Gioberti inferiore è imposto il DIVIETO di TRANSITO a tutte le categorie di veicoli dalle ore 18.00 del giorno 31 dicembre 2022 alle ore 01.00 dei giorno 01 gennaio 2023 e comunque fino al momento in cui sia possibile ripristinare la circolazione veicolare in condizioni di sicurezza. I veicoli già in sosta regolare all’interno dei tratto di strada interessato dal divieto di circolazione potranno transitare con direzione monte (verso via Roma) per immettersi nella viabilità ordinaria, percorrendo il tratto a velocità ridottissima e adottando tutte le debite cautele. I possessori di posto privato potranno transitare secondo le disposizioni degli Agenti presenti sui posto.

In corso Mombello inferiore su entrambe le carreggiate DIVIETO di TRANSITO a tutte le categorie di veicoli dalle ore 18.00 dei giorni 31 dicembre 2022 alle ore 01.00 dei giorno 01 gennaio 2023 e comunque fino al momento in cui sia possibile ripristinare la circolazione veicolare in condizioni di sicurezza. I possessori di posto privato potranno transitare secondo le disposizioni degli Agenti presenti sul posto.

In occasione della manifestazione viene inoltre imposto il divieto di vendita, per il solo asporto, di alcolici e altre bevande, in contenitori di vetro e in contenitori metallici oltre gli strumenti di autodifesa ovvero spray antiaggressione; il provvedimento, interessa gli esercizi commerciali e di somministrazione situati su giardini Vittorio Veneto, corso Nazario Sauro e molo di Ponente (dall’esercizio di somministrazione denominato “Living Garden” fino a sottopasso Croce Rossa), a partire dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2022 sino al termine delle esigenze connesse al relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica.

Dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2022 fino al termine delle esigenze connesse al relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica, nell’area interessata dallo spettacolo pirotecnico e del concerto, più precisamente giardini Vittorio Veneto, molo di Ponente e corso Nazarioo Sauro da intersezione con giardini Vittorio Veneto fino a intersezione con sottopasso Croce Rossa, è imposto il divieto di vendita per asporto, introduzione ed utilizzo di alcolici ed altre bevande in contenitori plastica dotati di tappo, di vetro, metallici o che potrebbero essere causa di pregiudizio per l’incolumità pubblica nonché il divieto di introdurre ed utilizzare sistemi di autodifesa come gli spray antiaggressione.