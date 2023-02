Compleanno record in provincia Giuditta spegne 107 candeline

Buon Compleanno Nonna Giuditta 107 candeline spente quest’anno. Ieri 25 febbraio giornata di grande Festa molto particolare alla Fondazione Orengo-Demora di Borgomaro dove la Giuditta ha festeggiato i suoi 107 anni.

Giuditta festeggia 107 anni

Per Lei fiori, regali, musica, canti balli ed una grande torta preparata dai cuochi della Struttura per il prestigioso traguardo raggiunto. A festeggiarla presenti il Sindaco di Borgomaro Massimiliano Mela, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il Direttore della Fondazione Luca Volpe, il figlio ed i nipoti di Giuditta, gli Ospiti, gli operatori tutti soddisfatti ed onorati di aver partecipato ad un compleanno così importante e significativo. Giuditta è una delle 13 persone, tutte donne che risiedono in Liguria e che hanno raggiunto la veneranda età di 107 anni.

"Giuditta vive con noi da alcuni anni è una donna tenace e dolcissima, adora i dolci e ama ancora tantissimo la musica, anche se è un po' sorda" raccontano dalla fondazione. E’ nata a Cassano D’Adda in provincia di Milano ed è Ospite della Fondazione da agosto 2017. Nella sua vita è stata lavoratrice dell’Azienda Motta e confezionava i famosi panettoni. Nonostante la sua veneranda età partecipa alle diverse feste organizzate dalla Fondazione per le ricorrenze principali, tra cui quella più recente dove si è festeggiato il carnevale. Giuditta è molto amata e riesce ad essere ancora un esempio con i suoi racconti ad Ospiti e Personale.