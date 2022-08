CONI Liguria aprirà una sede operativa presso il Campo di Atletica di Borgo Prino

È stato siglato questa mattina presso Palazzo Civico a Imperia il Protocollo d'Intesa tra l'Amministrazione Comunale e il CONI Liguria finalizzato a rendere operative forme di collaborazione sportiva presso l'impianto di atletica leggera di Borgo Prino. Ad apporre le firme sul documento sono stati il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, e il presidente CONI Liguria, Antonio Micillo.

Il Protocollo d'Intesa porterà all'istituzione di una sede operativa del CONI Liguria nella città di Imperia con la presenza di due dipendenti. A tal fine, il Comune concederà in uso a titolo gratuito due locali all'interno dell'impianto di atletica, dove saranno appunto insediati agli uffici. Oltre a ciò, saranno messe a disposizione del CONI Liguria la sala stampa del Palazzetto dello Sport e altre sale di rappresentanza per riunioni e corsi di formazione rivolti a dirigenti, tecnici, educatori e atleti, organizzati dalla Scuola Regionale dello Sport.

Con il Protocollo d'Intesa il CONI Liguria s'impegna invece a promuovere, almeno due volte all'anno, attività di formazione e incontro all'interno dell'impianto di atletica. Si occuperà inoltre di supportare, laddove necessario, il Comune nei rapporti e nella collaborazione con le società e gli atleti che accedono alla pista.

Il Protocollo d'Intesa firmato oggi ha una durata di quattro anni, a partire da ottobre 2022, e potrà essere rinnovato al termine per ulteriori quattro anni.

“Siamo molto orgogliosi del risultato raggiunto con la firma di questo Protocollo d'Intesa. Ho seguito l'iter su delega del sindaco Scajola, con il quale stiamo lavorando in questi giorni anche sul progetto di riqualificazione ad uso sportivo degli Ex Capannoni accanto alla pista. Mi dicono che il documento firmato oggi a Imperia sia il primo in Italia nel suo genere. Poter avere una sede operativa del CONI regionale è sicuramente un ulteriore tassello della Città dello Sport che stiamo costruendo”, commenta l'assessore Simone Vassallo.