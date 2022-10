Dall'astronomia al brocante: ecco cosa fare in provincia

Proponiamo una selezione degli eventi più accattivanti che andranno in scena, questo fine settimana, nella Provincia di Imperia

Sabato 8 ottobre

BORGOMARO

Il grande brivido

A Palazzo Doria, fino al 30 ottobre, è visitabile l’esposizione “Il grande brivido” a cura di Anna Angelica Ainio. Apertura da venerdì a domenica ore 17.30/20

DOLCEACQUA

Festa Nazionale del PleinAir

Dalle 12 saluti istituzionali e “Aperitivo di Benvenuto” con degustazione a base di prodotti tipici locali e Vino Rossese, in omaggio la “Borsa di Benvenuto”. Alle ore 15.00 – Visita Guidata al Centro Storico e Monumenti. Ritrovo con la guida turistica ed inizio della visita, al Centro storico con il suo Ponte trecentesco a schiena d’asino; Via Castello con le Botteghe di artigiani ed artisti, le cantine dove è possibile degustare il rinomato Rossese di Dolceacqua; il carugio buio e strategico delle “Scasasse” dal quale si giunge in Piazza Padre G. Mauro antistante la Parrocchiale di Sant’Antonio Abate, all’interno della quale è possibile ammirare il pregevole Polittico di Santa Devota del Brea; il famoso Castello dei Doria, con all’interno delle sue sale, proiezioni audiovisive multimediali sui nobili Doria, la storia di Lucrezia e lo Jus Prime Noctis; la Chiesa di San Giorgio (vicino Cimitero) che custodisce le tombe dei Doria. Info e Prenotazioni: TEL. 0184.206899 - Cell. 392.2769395

OSPEDALETTI

Villa San Luca

Sono in programma alle ore 11, 15 e 16.30 le visite guidate a Villa San Luca. Ingresso: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)

Osservazione astronomica

Alle 21 all’Auditorium Comunale, per la rassegna “Le Stelle sul Mare 2022“, organizzata dall’associazione Stellaria con il Comune di Ospedaletti e inserita nel calendario delle manifestazioni estive, osservazione astronomica per “’incontro celeste” tra la Luna e Giove.

SANREMO

Brocante

Dalle 9 alle 19 in piazza San Siro mercatino di antiquariato e brocante

Museo Civico

E' visitabile dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 il Museo Civico a Palazzo Nota (piazza Nota 2), con sezione archeologica e pinacoteca. Biglietti da 3 a 5 euro

Ottobre di pace

Dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 nell porticato e nella sala della Federazione Operaia Sanremese (via Corradi) per la rassegna Ottobre di pace, pittura su teli sul tema della pace, mostra Costruttori di pace e proiezione del film “Una forza pi potente”

Tour dell'Ariston

Il venerdì e il sabato tour guidato della casa del Festival di Sanremo, con gli aneddoti del dietro le quinte della kermesse, la storia dell'edificio e le sue opere d'arte. Apertura cassa ore 10.30 e partenza alle ore 11 dalla hall del Teatro Ariston di Sanremo. Il costo del biglietto di ingresso è di 5 euro. Ridotti e gruppi superiori a 15 persone 4 euro.

Sanremo in Sport

Un percorso di 24 discipline sportive da provare nel parco di Villa Ormond. Orari: 15,00 – 16,00 – 17,00 Adulti; 15,30 – 16,30 – 17,30 Bambini. Tutti gli eventi sono gratuiti.

Negramaro

Alle 21 l Teatro Ariston concerto della band Negramaro nell'ambito del nuovo “Unplugged European Tour”. Biglietti: galleria da 40 a 50 euro prevendita; platea da 50 a 75 euro + prevendita

TRIORA

Grembo

Al Museo di Triora e fino al 5 novembre è visitabile la mostra fotografica “Grembo” di Chiara Giovanelli. Apertura dalle 14.30 alle 18.

Domenica 9 ottobre

BAJARDO

Il bosco e i suoi frutti

Alle ore 9.30, nei giardini di San Rocco, passeggiata narrativa “Dagli Appennini alle Alpi, suggestioni in versi” con la guida escursionistica Antonella Piccone ed Emiliano Cribari, autore del libro “Errante” (AnimaMundi Emuse), fotografo, poeta e guida ambientale toscana. Prenotazioni 391 1042608. Alle ore 10 mercatino per le vie del paese. Dalle ore 10 alle 15 Workshop di Calligrafia moderna in biblioteca, a cura di Consuelo Ielo; prenotazioni al numero 346 8505339. Dalle ore 15 castagnata, preceduta alle ore 14 da una passeggiata per i bambini, accompagnati dai volontari, alla ricerca e alla raccolta delle castagne nel bosco. Alle ore 17 nella Chiesa di San Rocco, proiezione del documentario “Le meraviglie della Valle Argentina” a cura di Andrea Biondo e Magdalena Negro

BORGOMARO

Il grande brivido

DIANO ARENTINO

Camminando Mangiando

Alle 12.30 in frazione Diano Borello manifestazione “Camminando Mangiando”, percorso itinerante nel borgo alla scoperta di scorci suggestivi e piatti della tradizione, con la musica di Tintodeverano. Camminata di 1,5 km, consigliate scarpe comode. Per info tel. 3474263340

DIANO MARINA

Bearded Collie

Dalle 9.30 nella Spiaggia libera adiacente al porto turistico Festa Bearded Collie, 5^ edizione dell'incontro della razza canina Bearded Collie.

PERINALDO

Castagnata

Dalle 14.30 castagnata in piazza della Chiesa

PIEVE DI TECO

Esposizione

All'Oratorio della Ripa, fino al 13 novembre, è aperta la mostra “Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750”. Orari apertura 9.30/13 e 14.30/18.30.

SANREMO

Mercatino

Dalle 9 alle 19 mercatino d'antiquariato in Piazza Colombo e all'ingresso del Palafiori

Fiera di ottobre

Dalle 8 alle 19 nella insolita location di lungomare Caalvino e piazzale Carlo Dapporto si svolge l tradizionale Fiera di ottobre con prodotti di abbigliamento, tessuti, accessori e oggetti di arredo

Premio Semeria

Alle 16 al Teatro dell’Opera del Casinò cerimonia di premiazione del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria dedicata alla Sezione Saggistica con consegna dei Gran Trofei a Pierfrancesco Pingitore e Marco Follini. La giuria popolare sceglie il vincitore della sezione dedicata ai saggi. Ingresso libero

VALLECROSIA

Festa della zucca

Dalle 10 Festa della zucca nel centro storico

VENTIMIGLIA

Corri per Fabiola

Alle 10 da Belvedere Resentello parte il percorso Corri per Fabiola per ricordare Fabiola Brancato. Tre i tracciati: 10 km, 5 km e Baby marathon. Evento organizzato dall’Associazione Noi4You. Iscrizioni dalle h 8

Famiglie al Mar

Al MAR Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” in occasione della “Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo”, nona edizione con lo slogan “Diversi ma uguali”, alle ore 15 in programma una serie di attività, ideate in chiave ludica, dedicate a bambini e alle famiglie. L'evento è gratuito per i bambini (dai 4-12 anni) con ingresso ridotto per gli accompagnatori (1 euro)