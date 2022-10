Ecco come contattare i centri per l'impiego della provincia

Anche questa settimana pubblichiamo le offerte di lavoro dei Centri per l’Impiego di Imperia, Sanremo e Ventimiglia.

Imperia

Omnia Service Piscine di Pontedassio cerca 2 geometri a tempo determinato full time . Rif 42839

Agenzia Immobiliare Casamarchet Grosup Casedmare Srl Imperia cerca 1 segretario amministrativo a tempo determinato 10 mesi full time . Rif 42835

Studio Vame di Imperia cerca 1 impiegato a tempo indeterminato full time . Rif 42833

F.lli Merano Spa di Lucinasco cerca 1 manutentore meccanico a tempo determinato 3/6 mesi full time . Rif 42829

Famiglia Privata di Imperia cerca 1 badante con convivenza a tempo indeterminato . Rif 42753

Ristorante San Giorgio di Cervo cerca 1 addetto alla cucina tutto fare a tempo determinato 10 mesi full time . Rif 42700

Centro medico di Imperia cerca 2 assistenti alla poltrona a tempo indeterminato Rif 42698

Studio odontoiatrico di Imperia cerca 1 assistente alla poltrona a tempo determinato . Rif 42697

Azienda che opera nel verde pubblico cerca 2 operai a tempo determinato full time fino al 31 dicembre Rif 42694

Studio estetico Kismet di Diano Marina cerca 2 estetiste a tempo indeterminato full time . Rif 42682

Bar conduzione familiare di Imperia cerca 1 barista a tempo indeterminato ful time . Rif 42680

Azienda pulizie di Arma di Taggia cerca 1 addetto alle pulizie a tempo indeterminato part time . Rif 42663

Studio commercialista Imperia cerca contabile a tempo determinato 6 mesi part time. Rif 42568

Azienda di servizi emiliana con sede nella provincia di Imperia cerca 24 addetti alla pulizie a tempo determinato 3- 6 mesi part time 20 ore settimanali. Rif 42563

Hotel 3 stelle di Diano Marina cerca 1 cuoco a tempo determinato full time. Rif 42560

Ristorante Il Veliero di San Lorenzo al Mare cerca 1 cameriere a tempo determinato 3 mesi full time o part time. Rif 42512

Hotel ristorante San Matteo di San Bartolomeo al Mare cerca 1 cuoco a tempo determinato 3 mesi. Rif 42507

Tende da sole Ramoino di Bestagno cerca 2 operai installatori a tempo determinato 6 mesi . Rif 42443

Studio commercialista di Imperia cerca contabile a tempo indeterminato full o part time . Rif 42421

Ristorante Porca Vacca di Imperia cerca 2 cuochi a tempo determinato 4 mesi full time . Rif 42399 e 42393

Studio consulenti del lavoro di Imperia cerca 1 addetto amministrazione personale a tempo indeterminato . Rif 42284

Azienda autotrasporti Imperia cerca 1 autista C/E/CQC a tempo indeterminato part time. Rif 42382

Azienda settore vendita alimentari e somministrazione cibi e bevande di Imperia cerca 1 cameriere e 1 barista a tempo determinato 6 mesi full time. Rif 42374, 42368

La porta dei Sapori di Imperia cerca 1 addetto alle vendite telemarketing a tempo determinato 3 mesi 17-21 dal lunedi al venerdì Rif 42287

Azienda agroalimentare di Dolcedo cerca 1 addetto gestione qualità processi alimentari a tempo indeterminato full time Rif 42283

Azienda Rsa Diano Castello cerca 1 cuoco a tempo determinato. Rif 42198

Residence di Diano Marina cerca 1 segretaria a tempo determinato orario da definire Cod Rif 42095

Associazione religiosa di Cervo cerca 2 educatrici professionali a tempo determinato 6 mesi con possibilità proroga part time Cod Rif 42049

Bar di Imperia cerca barman a tempo indeterminato dalle 17 alle 12/2 di notte Cod Rif 42009

Azienda edile della Val D’Aosta operante sul territorio cerca 2 operai edili a tempo indeterminato tempo pieno Cod Rif 41998 e 3 operai a tempo indeterminato Cod Rif 41996, 2 geometri a tempo indeterminato Cod Rif 41990 e 41989

Azienda di Imperia cerca 2 elettricisti a tempo determinato 4 mesi tempo pieno 8-16 Cod Rif 41948

Famiglia privata zona strada Colla cerca badante con convivenza a tempo indeterminato e tempo pieno Cod Rif 41926

Azienda di Consulenza e assistenza informatica cerca impiegato tecnico installatore e riparatore a tempo indeterminato tempo parziale 20 ore Cod Rif 41664

Azienda agroalimentare di Lucinasco cerca impiegato a tempo determinato 3 mesi Cod Rif 40429

Azienda settore fai da tecerca 1 magazziniere a tempo determinato 6 mesi tempo pieno Cod Rif. 40337

Hotel 3 stelle di San Bartolomeo al Mare cerca 1 cameriere a tempo determinato Cod Rif 38281

Sanremo

Struttura alberghiera Sanremo cerca addetto receptionist a tempo determinato dalle 14 alle 21 . Rif 42804

Ristorante Sanremo cerca 2 camerieri di sala a tempo determinato . Rif 42803

Edilizia artigianato Sanremo cerca operaio marmista tempo indeterminato full time . Rif 42720

Servizi Sanremo cerca 1 tecnico manutentore a tempo determinato full time . Rif 42718

Nolo bici Sanremo cerca 1 noleggiatore bici lavoro intermittente full time. Rif 42713

Cooperativa sevizi di Torino che opera sul territorio cerca 3 educatori a tempo determinato part time Rif 42712

Ristorante Ospedaletti cerca 1 cuoco a tempo indeterminato full time . Rif 42710

Trasporti di Taggia cerca 1 autista a tempo determinato full time 8-12: 14-18 i . Rif 42581

Edilizia e artigianato di Sanremo cerca 1 autista escavatorista a tempo determinato ful time . Rif 42510

Azienda servizi Sanremo cerca 1 addetto alle pulizie a tempo determinato . Rif 42391

Trasporti Frosinone operante sul territorio cerca 16 autisti a tempo determinato part time 30 ore settimanali . Rif 42379

metalmeccanica Riva Ligure cerca 1 installatore a tempo indeterminato. Rif. 42294

Ristorante di Ospedaletti cerca cuoco a tempo indeterminato full time . Rif. 42292

Residence due Porti a Sanremo cerca 1 receptionist a tempo indeterminato full time. Rif. 42291

Ristorante Sanremo cerca 2 aiuto cuochi a tempo determinato full time pranzo e cena e 2 pizzaioli Rif. 42289 e 42288

Azienda di pompe funebri a Sanremo cerca 1 necroforo a tempo determinato. Rif. 42225

Azienda trasporti di Bari cerca 1 autista consegnatario tempo determinato. Rif. 42223

Pizzeria Sanremo cerca 1 aiuto pizzaiolo e 1 chef a tempo determinato. Rif. 42222 e 42221

Azienda servizi a Sanremo cerca 1 addetto pulizie a tempo determinato. Rif. 42220

Azienda commercio fiori a Sanremo cerca 2 operai magazzinieri a tempo determinato. Rif. 42219

Coop sociale onlus a Sanremo cerca 2 operai pulizie a tempo indeterminato. Rif. 42204

Azienda edile di Taggia cerca 1 segretaria a tempo indeterminato Cod Rif 42160

Azienda floricoltura Taggia cerca 1 segretaria a tempo indeterminato Cod Rif 42156

Azienda di commercio edile cerca 1 impiegato tecnico a tempo indeterminato Cod Rif 42036

Azienda artigiana Riva Ligure cerca 1 tecnico revisioni auto a tempo indeterminato Cod Rif 42034

Azienda servizi strutture sanitarie cerca 1 manutentore a tempo determinato Cod Rif 42017

Azienda fiori Sanremo cerca 1 confezionatore fiori a tempo determinato Cod Rif 41977

Azienda commercio Grande distribuzione cerca addetto magazzino a Cod Rif 41975

Studio Professionale di Taggia cerca 1 impiegata contabile a tempo determinato part Time Cod Rif 41890

Ventimiglia

Azienda edile di Ventimiglia cerca 1 impiegato tecnico amministrativo a tempo determinato fulll time . Rif 42805

Azienda edile di Arezzo cerca 1 ingegnere civile e 1 muratore a tempo determinato 6 mesi full time . Rif 42748 e 42747

Azienda manutenzione impianti riscaldamento Bordighera cerca 1 operaio manutentore a tempo indeterminato full time . Rif 42593

Azienda edile Fondi (LT) cerca 6 piastrellisti a tempo determinato full time . Rif 42559

Coop sociale cerca mediatore interculturale a tempo determinato per 4 mesi part time (20 ore settimana) . Rif 42398

Azienda serramenti Soldano cerca addetto installazione serramenti a tempo indeterminato . Rif 42330

Azienda trasporto persone cerca 6 autisti a tempo determinato part time Rif 42308

Pasticceria di Soldano cerca 1 pasticciere a tempo determinato full time. Rif 42247

Azienda serramenti di Camporosso cerca 1 impiegata a tempo indeterminato full time. Rif 42227

Azienda pulizie cerca 2 addetti pulizie a tempo determinato 6 mesi part time. Rif 42194

Studio commercialista Ventimiglia cerca 1 segretaria addetta paghe a tempo determinato part time Cod Rif 42164

Azienda spurghi Ventimiglia cerca 1 operaio autista a tempo determinato 6 mesi full time Cod Rif 42009

Azienda edile Apricale cerca 1 capo cantiere e 1 operaio a tempo indeterminato full time mesi Cod Rif 42060 e 42059

Azienda agricola Bordighera cerca operaio a tempo determinato 11 mesi ful time. Rif 42032

Imprese di pulizie Vallecrosia cerca 1 addetta pulizia a tempo determinato 3 mesi Cod Rif 42015

Azienda edile Ventimiglia cerca 1 impiegato amministrativo a tempo determinato 5 mesi full time Cod Rif 41933

Azienda spurghi Ventimiglia cerca 2 operai autisti a tempo determinato 6 mesi full time Cod Rif 41921

Studio commercialista Ventimiglia cerca 1 impiegata amministrativa a tempo indeterminato full time Cod Rif 41699

Condominio Bordighera cerca 1 assistente bagnanti per piscina tempo determinato 2 mesi . Cod Rif 41695

Azienda edile di Ventimiglia cerca 1 manovale a tempo determinato full time . Rif 41630

Azienda agricola Ventimiglia cerca 1 addetto vendita a tempo determinato full time Cod Rif 41623

Lavanderia Industriale Ventimigia cerca 1 addetta stiratura a tempo determinato full tie Cod Rif 40491

Azienda edile Roccavione cerca 2 carpentieri a tempo determinato full time . Rif 40459

Pizzeria Ventimiglia cerca 1 banconiere a tempo indeterminato part time (17-23) . Rif 40447

Bar ristorante Ventimiglia cerca 1 cameriere di sala a tempo determinato full time 3 mesi (turni, weekend e festivi) e 1 barista Rif 40273 e 40272

Società cooperativa servizi pulizia cerca 1 addetto alle pulizie a tempo determinato 3 mesi . Rif 40086

Vuoi candidarti?

Devi essere in possesso di tutti i requisiti per effettuare le candidature e avere un curriculum aggiornato in formato WORD o PDF con foto

Se hai lo SPID

Candidati alle offerte di lavoro in autonomia Potrai inserire tutti i tuoi dati, caricare il tuo curriculum e candidarti direttamente alle offerte che saranno immediatamente inviate ai nostri operatori

Se non hai lo SPID

Potrai inviare la tua candidatura via mail al CPI di riferimento

CPI IMPERIA cpi.imperia@regione.liguria.it Tel. 010.2893614/624

CPI SANREMO cpi.sanremo@regione.liguria.it Tel. 010.2893658/660

CPI VENTIMIGLIA cpi.ventimiglia@regione.liguria.it Tel. 010.2893681