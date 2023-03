Ecco cosa fare in Riviera il primo weekend di primavera

Ecco una selezione degli eventi in programma nel primo fine settimana di primavera. Di seguito gli appuntamenti

Gli eventi del primo weekend di primavera, sabato 25

BORDIGHERA

Mercato

Dalle 08.30 alle 13.00 mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio

CERVO

"Cervo in blu d’inchiostro"

Per "Cervo in blu d’inchiostro" alle 17 all’Oratorio di Santa Caterina Laura Pepe presenta il libro “Storie meravigliose di giovani greci” (Laterza)

IMPERIA

Librinsieme

Alle ore 21, alla Libreria Ragazzi, per il ciclo Librinsieme, Simone Tempia presenta il libro “Il Piero” (Rizzoli).

Milano, Liguria

Alle ore 21.15 all'Auditorium della Camera di Commercio spettacolo “Milano, Liguria” con i comici Germano Lanzoni e Enrique Balbotin. Conduce Eugenio Ripepi con la partecipazione del coro del Modern Music Institute e del chitarrista Matteo Meffazzoli. Biglietti 20 euro. Incasso devoluto alla Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica. Prevendita esclusiva al Bar 11 (Piazza De Amicis 11)

33 Giri Italian Masters

Alle ore 18 alla Biblioteca Lagorio per il ciclo di appuntamenti a tema musicale “33 Giri Italian Masters", incontro con Stefano Senardi sul Consorzio Suonatori Indipendenti (CSI). Conduce Maurilio Giordana. Ingresso gratuito

Teatro

Alle ore 21.15 a Lo Spazio Vuoto in scena “Ubu Roi”, spettacolo teatrale di Alfred Jarry con Lupita Bravo, Michelle Brunengo, Benedetta Calcagno, Stefano Cardillo Rita Castello, Simone Esposito, Roberta Federico, Alice Galimberti, Giacomo Gazzano, Jacopo Montemezzi, Giacomo Tornelli. Regia di Livia Carli e Gianni Oliveri.

Bluebeaters

Alle 22 al Centro Sociale Autogestito La Talpa e l’Orologio concerto dei Bluebeaters. In serata anche dj set di Dj Smooth, Zuckerman e D_Ego.

SANREMO

Sanremoinfiore, omaggio a Italo Calvino

Due giorni dedicati al fiore con un percorso tra installazioni, esposizioni e infiorate in vari punti della città, organizzazione di Comune di Sanremo e Camera di Commercio Riviere di Liguria, con la collaborazione di The Mall. Queste le coordinate delle installazioni: piazza Colombo con un grande installazione dedicata al Barone Rampante di Calvino (a cura del Distretto Florovaistico del Ponente Ligure); piazza Borea d’Olmo con l’esposizione delle Fiat 500 d’epoca (Fiat 500 Club Italia) appositamente infiorate a cura del Mercato dei Fiori; piazza Cassini con una installazione dedicata a Calvino e al racconto “Un bastimento carico di granchi” (a cura dell’associazione U Descu Spiaretè di Ospedaletti); piazza dei Dolori, piazza San Siro, via Corradi, al Casinò (di fronte) e fontana dello Zampillo dove sarà possibile ammirare le installazioni a cura del Distretto Florovivaistico del Ponente Ligure; Forte di Santa Tecla con installazioni sia nell'ingresso (foto Distretto Florovivaistico della Liguria)e nel giardino, che all'interno con una splendida infiorata dedicata al “Barone Rampante” a cura della Proloco di Taggia, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Sanremo) e con un allestimento storico-didattico (a cura di Sanremo On con la collaborazione dell’Istituto Agrario Ruffini); Porto Vecchio con la ringhiera fiorita (a cura di Confartigianato); esercizi commerciali del centro cittadino con le vetrine in fiore (a cura di Federfiori); The Mall con installazioni fiorite. I fiori dei vari allestimenti saranno forniti dal Mercato dei Fiori di Sanremo. Inoltre si potranno visitare il Crea (corso Inglesi, 508 Sanremo) e l’Istituto Regionale della Floricoltura (via Carducci, 12, Sanremo) dalle ore 10 alle 12, nonché l’azienda Boeri a Taggia (Fasce Langhe, 70 Taggia), Ag Sanremo (via Armea 162, Sanremo) e Florcoop (Reg. San Bartolomeo, Via Ludovico Ariosto, 6) dalle ore 10 alle 12 (su www.sanremoliveandlove.it il link per la prenotazione)

Leishmaniosi canina

Dalle ore 10 alle 18 al Roof 2 del Teatro Ariston incontro con il dottor Gianluca Barbato sulla Leishmaniosi canina. Evento a favore del canile Enpa di Sanremo.

Libri

Alle ore 16.30 al Floriseum, Museo del fiore a Villa Ormond, per il ciclo letterario “Il Parco dei libri al Floriseum”, presentazione del libro di Remo Ferretti e “Codici 9”.

TRIORA

Museo

Il Museo Etnografico e della Stregoneria è aperto tutti i giorni ore 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche ore 10.30/12

VENTIMIGLIA

Mercatino

Dalle ore 9 in via Aprosio mercatino creativo, artistico e di artigianato a sostegno del Progetto Infanzia della Scuola di Pace

Mostra

Fino al 16 aprile al Centro Culturale San Francesco è visitabile la mostra-evento dal titolo “La ferrovia della Val Roia – Le chemin de fer de Monsieur Biancheri - Uno sguardo alle comunicazioni del passato - Prospettive per il futuro”. Apertura 15.00-19.00. Oggi alle ore 15.15 conferenza della Prof.ssa Tombaccini Villefranque dal titolo “Giuseppe Biancheri e la Valle Roia”, visita guidata alla mostra sulla ferrovia a cura di Sergio Pallanca, visita con Domenico Casile alla dimora dell’On. Giuseppe Biancheri, ospiti di Erino Viola, con degustazione di prodotti tipici ventimigliesi.

Venere in pelliccia

Alle ore 21 al Teatro Comunale spettacolo teatrale con Manila Barbati e Martino Palmisano.

Domenica 26 marzo

DIANO MARINA

Facoltà Plastica

Fino al 16 aprile nella Sala Mostre e Convegni Falchi del Palazzo del Parco è visitabile la mostra “Facoltà Plastica” degli artisti Piero Gilardi e Pino Pinelli. La esposizione è aperta tutti i giorni ore 16/19, domenica e festivi su appuntamento. Vernissage oggi alle ore 17.

DOLCEACQUA

Mercatini

Dalle ore 9 in in piazza Garibaldi mercatino del brocante e mercatino del biologico e dell’Artigianato in piazza Mauro

IMPERIA

Per i piccoli

Alle ore 09.30 alla Libreria Ragazzi concerti per bambini dai 0 ai 11 anni secondo il format MUSA-ConcertsTM a cura di Roberta Garrione, Insegnante AIOAM. Per prenotazioni, 347 5648509 ( WhatsApp)

Conferenza

Alle ore 16 all'Oratorio di santa Caterina, nell'ambito del ciclo di conferenze “PortOneglia - Ricordi dal passato”, conferenza sui risultati dello studio di Gabriella Badano sul periodo tra i secoli XIX e XX, sui giardini imperiesi realizzati allora

Musica live

Alle ore 21, al Teatro dell’Attrito concerto di Giorgio Canali in “Rossosolo”.

OSPEDALETTI

Casa Laura

Visita della Casa e Collezione Laura a Villa San Luca (via Camillo Benso Conte di Cavour 40) con visite guidate e turni alle ore 10.00, 11.30, 14.00, 15.30 e 17.00 (prenotazione obbligatoria)

Concerto

Alle ore 16 nella Chiesa del Cristo Risorto concerto vocale sacro con gli allievi della classe adulti di canto classico dell' AD Vocal Studio di Ventimiglia, diretto dal Maestro Dario Amoroso.

PERINALDO

Giornate FAI di Primavera

Dalle ore 10 alle 18 visita del paese a cura della delegazione FAI di Imperia insieme al Gruppo FAI Giovani di Imperia.

PIEVE DI TECO

Antiquariato

Dalle ore 8 alle 19 mercatino dell’antiquariato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi

SAN BIAGIO DELLA CIMA

Migranti nel tempo

Alle 17 nei Locali de U Bastu, ultimo appuntamento de “Storie dell'Italia interna”, organizzato dall'associazione Amici di Francesco Biamonti, presentazione libro “Migranti nel tempo” di Paola Maccario (De Ferrari Editore). Introduce Dorlana Valesini. Segue piccolo momento conviviale. ingresso libero

SANREMO

Sanremoinfiore, omaggio a Italo Calvino

TRIORA

Museo

VENTIMIGLIA

Mostra

Museo Balzi Rossi

Il Museo dei Balzi Rossi è aperto dal martedì alla domenica con orario 8.30-19.30. Per prenotare è possibile telefonare allo 0184/38113. Biglietto combinato a 8€ che consente di visitare, oltre al Museo dei Balzi Rossi anche anche l'Area Archeologica di Nervia - Città romana di Albintimilium a Ventimiglia e il Forte Santa Tecla a Sanremo. Per i minori di 18 anni l'ingresso è gratuito