Fedez-Lazza dal Festival di Sanremo alla guerra dello zenzero BOOM vs BOEM

Non sappiamo se l'amicizia tra il mediatico Fedez e il vincitore del Festival di Sanremo Lazza sia nata prima, durante o dopo la kermesse canora. Sicuramente tra i due (il primo ospite che ha fatto parecchio discutere, il secondo trionfatore dell'ultima edizione) c'è affinità per la comune militanza rap.

Fatto sta che nei giorni scorsi Fedez e Lazza, in collaborazione con Camillo Bernabei, dell’omonimo gruppo leader nel mondo beverage italiano, e Leonardo Maria Del Vecchio, tra gli eredi (e chief strategic officer) dell’impero multitasking Essilor Luxottica, hanno lanciato la loro bevanda BOEM (definito un hard seltzer allo zenzero) a bassa gradazione alcolica, con un nome e ingredienti che stanno facendo discutere. Anche perchè dal 2017 c'è sul mercato una bevanda (allo zenzero) che si chiama BOOM.

BOEM e le similitudini con la BOOM. Una vocale di differenza e stesso ingrediente: zenzero

Il lancio della bevanda ha subito creato la reazione di Andrea Campagnolo, che sei anni fa ha lanciato sul mercato il suo mental drink allo zenzero, analcolico e a base totalmente naturale: Natural BOOM. A dare il primo scossono è stato Dj Ringo (Virgin Radio) che in un video ironizza con i due rapper sorseggiando una BOOM: "Fedez... ma che c... fai!" con Campagnolo che interviente... "Ma che Lazza fai?".

Il video di dj Ringo

Campagnolo è un giovane imprenditore biellese di casa in Liguria, nel ponente ligure in particolare (dove di fatto è nata ed è stata sviluppata l'idea di BOOM) e molto attivo nel sociale, nella tutela dell'ambiente (tante le iniziative di plogging anche in collaborazione con personaggi del mondo dello spettacolo come Giovanni Stori di Aldo Giovanni e Giacomo). Qualche anno fa Campagnolo con un gruppo di amici ha portato la mototerapia tra i corridoi dell'ospedale Gaslini di Genova, per rallegrare una giornata ai bambini ricoverati.

Lo stesso Giovanni Storti ha fatto un video su Tik Tok con l'amico Andrea.

Il video di Giovanni Storti (Aldo Giovanni e Giacomo)

La lettera di Campagnolo a Fedez e Lazza

Intervistato oggi da Eco di Biella, Campagnolo cerca di non alzare il livello dello scontro. Dice di aver scritto - d'accordo con il cda della sua azienda - una lettera alla società di Fedez e Lazza (Tubo Srl) chiedendo un confronto. In particolare vorrebbe che non venisse generata confusione tra la sua bevanda totalmente naturale ("la possono bere bambini, anziani, tutti..") e quella dei due rapper, che è invece a base alcolica. Al momento non ha ricevuto risposta. E non esclude di intraprendere altre strade. Evidentemente quelle legali.

Nel frattempo, dopo Ringo e l'amico Storti, anche Faso e Cesareo, bassista e chitarrista di Elio e le Storie Tesi hanno registrato un video pro Campagnolo. Seduti a un tavolo sorseggiano due BOOM e ironizzano sui "rivali" del mental drink di Campagnolo: "A proposito di mentalmente, attento - dice Faso - che ci sono in giro degli inganni mentali... ci sono dei tarocchi".

Il video di Faso e Cesareo di Elio e le Storie Tese