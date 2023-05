Gabriele Fognini vincitore dell'Olimpiade Nazionale delle Lingue Classiche

Si è conclusa oggi, la IX Olimpiade Nazionale delle Lingue e delle civiltà Classiche per la sezione di Latino, che ha visto la partecipazione non solo di numerosi studenti provenienti da diverse regioni d' Italia, tra questi anche due alunni del Liceo Classico G.D. Cassini: Gabriele Fognini e Beatrice Gramegna.

Gabriele Fognini, un orgoglio ligure

La Regione Liguria ha espresso le congratulazioni a Gabriele Fognini, studente del quarto anno del Liceo Classico Cassini di Sanremo, che ha vinto la IX Olimpiade nazionale delle Lingue e delle civiltà Classiche per la sezione di Latino. "Lo studente ligure si è distinto per: l’ottima comprensione sia del significato sia delle strutture morfosintattiche del testo proposto, e la qualità e l’elaboratezza della traduzione, e la precisione e la varietà dell’analisi, svolta in modo chiaro, preciso, ed efficace”

A partecipare alla competizione, e ad avere superato le fasi iniziali posizionandosi come seconda a quella regionale è anche: Beatrice Gramegna per la sezione greco.