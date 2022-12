Governatore fa gli auguri al "ligure" Papa Francesco

Papa Francesco compie 86 anni. Gli auguri del Governatore Giovanni Totti.

Papa Francesco incarna il valore universale della fratellanza"

“Auguri di buon compleanno a Papa Francesco, uomo che incarna il valore universale della fratellanza, patrimonio prezioso per un mondo segnato oggi dai conflitti. Per questo il suo esempio deve essere più che mai un faro nella nebbia.

Oggi non festeggiamo solo il suo compleanno ma il valore dell’unione che porta avanti con forza ogni giorno anche nelle sue preghiere. Da sempre legato alle sue origini liguri, come ha testimoniato la sua visita pastorale a Genova a maggio del 2017, Papa Francesco incarna lo spirito forte e resiliente del nostro popolo. Lo aspettiamo presto nella nostra e sua bellissima terra”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in occasione del compleanno di Papa Francesco che oggi ha compiuto 86 anni.