I vip e la Liguria, oggi è la volta di Nek. I selfie dell'artista

La Liguria e in questo caso Camogli è da sempre una delle mete preferite dello star system nazionale e internazionale e degli artisti. Oggi è stata la volta di Filippo Neviani, in arte Nek, che, durante il suo weekend levantino, ha postato sui suoi profili social molti scatti in particolare dal borgo di Camogli.

"Un weekend alternativo" per il cantante emiliano autore di grandi successi, accompagnato da un gruppo di amici amanti della moto