Il Fondo Strategico regionale stanzia quasi 10 milioni di euro per le infrastrutture e la rigenerazione urbana dell'Imperiese

Quasi 10 milioni di euro sono stati stanziati dal Fondo Strategico regionale per le infrastrutture e la rigenerazione urbana dell'imperiese. Si tratta di opere di grande interesse che decongestionerebbero il centro di Imperia alla quale verranno assegnati 7,6 milioni di euro complessivi, di cui 6,1 per realizzare un bypass stradale che eviti l'attraversamento cittadino nel quartiere di Oneglia.

“Continuiamo ad investire risorse significative per la riqualificazione e la messa in sicurezza del nostro territorio"

ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti "Grazie a questo corposo finanziamento da quasi 10 milioni di euro del Fondo Strategico Regionale porteremo a termine importanti lavori infrastrutturali e di rigenerazione urbana in provincia di Imperia. Si tratta di interventi attesi da molto tempo dai cittadini liguri, che contribuiranno a rendere le aree interessate più sicure, a migliorarne la viabilità e aumentarne anche l’attrattività dal punto di vista turistico. Un risultato importante, reso possibile grazie ad un ottimo lavoro di sinergia e collaborazione tra gli assessorati e con le amministrazioni dei comuni coinvolti”.

1 milione e 520 mila euro saranno stanziati per la riqualificazione del Lungomare Cristoforo Colombo, a Borgo Prino

A Vallecrosia andranno 760 mila euro per il secondo lotto dei lavori di un cantiere già esistente nella parte alta di Via Don Bosco, in aggiunta ai 200 mila euro stanziati nei mesi scorsi per il primo lotto, mentre a Diano Marina verrà assegnato 1 milione di euro per alcune opere di messa in sicurezza e complementari alla realizzazione del tratto di Ciclovia Tirrenica. Verranno realizzati due diversi interventi: il primo consiste nel completamento delle opere di messa in sicurezza e consolidamento del versante roccioso sovrastante il tratto dianese dell'“Incompiuta” collegante i comuni di Diano Marina e di Imperia; mentre il secondo riguarda la realizzazione, all’interno dell’abitato di Diano Marina, di opere complementari alla predetta Ciclovia Tirrenica al fine di garantire una migliore interconnessione/ricucitura tra il sedime della ciclovia e il circostante tessuto urbano.

La conclusione dei lavori è prevista nel 2024.