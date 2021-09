Il Grana Padano Alberti festeggia 50 anni

Grande festa

L’azienda imperiese leader nella raccolta e distribuzione del latte in Liguria, produce il 23mila forme di Grana Padano all’anno ed è leader in Piemonte

La festa per i 50 anni del Caseificio Alberti di Genola, dove da decenni l’azienda imperiese leader nella raccolta e distribuzione del latte in Liguria, produce il suo Grana Padano (23mila forme all’anno, leader in Piemonte), è stato un momento storico importante. Presente a Genola l’assessore del Piemonte Marco Protopapa, autore di un simpatico siparietto con gli auguri in diretta telefonica ad Alberto Alberti da parte del suo omonimo Cirio, presidente della Regione. Da Imperia non ha mancato di essere presente l’assessore regionale Marco Scajola.

Fondatore nel 19871 fu Giacomo Alberti. Alberto Alberti, seguito nell’azienda da uno dei due figli, Matteo, amministratore delegato, non ha mancato di ricordarlo durante il suo intervento. Presenti i dipendenti dell'azienda e soprattutto gli allevatori del territorio, una quindicina, che giornalmente conferiscono le migliaia di litri di latte munto dalle loro mucche per il confezionamento e la produzione del Grana Padano e per la distribuzione di latte e panna di Latte Alberti nella sede di Pontedassio.