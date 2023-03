Il mercato del lavoro in Italia cresce

Nel mese di marzo 2023, l'andamento del lavoro in Italia ha visto una crescita rispetto ai mesi precedenti. L'Italia è uno dei principali paesi industrializzati del mondo e il suo mercato del lavoro è una fonte di grande interesse, soprattutto nella situazione economica attuale. L'andamento economico del Paese sembra essere in buona salute, come confermano i dati rimasti stabili o in crescita.

Le statistiche

Secondo le statistiche pubblicate, le 5 migliori regioni in termini di posti di lavoro creati e richiesti sono state la Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte e Toscana. I settori più dinamici sono quelli dove la necessità di manodopera supera gli effetti delle misure restrittive e dei tagli di spesa.

I requisiti richiesti

Rispetto alle figure professionali da assumere, il diploma di maturità rimane il titolo di studio più richiesto con 69.369 annunci, +44% rispetto a marzo 2021. Il secondo gradino del podio lo conquista la laurea con 41.673 annunci e un aumento del 46%. Un altro titolo di studio apprezzato dal mercato del lavoro è il master, con 3.013 annunci e +44% rispetto allo stesso periodo del 2021. Seguono poi la scuola dell'obbligo con 279 annunci (+47%) e il dottorato con 19 annunci (-10%).

Città e regioni con maggiore offerta lavorativa

Per quanto riguarda le città italiane che offrono più possibilità occupazionali, a marzo 2023 la prima posizione è stata occupata da Roma con 1.556 candidati, +10% rispetto all'anno precedente. A seguire Palermo con 526 candidati (+10%), Milano con 515 candidati (+8%), Genova con 450 candidati (+11%) e Napoli con 432 candidati. Per quanto riguarda le regioni con più possibilità occupazionali, la Lombardia si conferma come leader del settore, seguita da Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte e Toscana.