Il nuovo volto di piazza San Sebastiano

È stato presentato questa sera, nella Sala degli Specchi di Palazzo di Bellevue, il progetto si riqualificazione di Piazza San Sebastiano a Coldirodi.

La nuova piazza San Sebastiano

Presenti alla conferenza il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri e l'assessore regionale Marco Scajola. L'intervento, curato dall'architetto Barone, è finanziato in parte (300mila euro, il massimo previsto dal bando 200mila aggiunti dal comune) con fondi di Regione Liguria con il Programma di Rigenerazione Urbana, nell'ambito del restyling delle frazioni che rappresentano un patrimonio storico e culturale importante.

Il progetto di Piazza San Sebastiano

Il progetto prevede la riqualificazione dell'area che comprende il sagrato dell'oratorio Sant'Anna, la Piazzetta degli Stemmi e la fontana monumentale. Prevista una vasta area pavimentata a quota con gli attuali marciapiedi, percorsi guida per i non vedenti tramite Loges, nuove ringhiere, sedute e arredi (in linea con lo stile del centro storico della Pigna) e paletti dissuasori.

Sul lato parallelo e opposto alla fontana sarà pavimentata la strada carrabile per realizzare uno spazio pedonale a raso per ricucire gli spazi della nuova piazza. La pavimentazione sarà realizzata con la pietra locale "Verezzo". Previsto anche il parziale rifacendo dei sottoservizi e l'implementazione di nuovi pozzetti di raccolta delle acque bianche e interventi per le fognature.

Il progetto risponde alle esigenze dei cittadini, ma, in qualche modo, anche a quelle delle istituzioni: la piazza ha presentato, nel corso degli anni, diverse criticità sul fronte della viabilità, in relazione, in particolare, ai mezzi di soccorso.

L'amministrazione comunale sta già lavorando al bando, l'idea è quella di vedere i lavori iniziare in primavera, appena prima dell'estate 2023 (il bando prevede l'assegnazione entro 8 mesi dalla data di finanziamento) e dureranno circa 9 mesi.

Il campetto e gli asfalti

Coldirodi sarà oggetto anche di altri interventi: entro la primavera partiranno i lavori per la messa in sicurezza del centro polivalente dove vengono realizzate le feste e le sagre del paese, chiuso dallo scorso anno per problematiche di staticità. Sarà rifatto il manto in cemento, gli spogliatoi del campetto e sarà condotto il restyling del muro di contenimento. I lavori si concluderanno auspicabilmente entro l'estate. Via Rambaldi, nella popolosa frazione, sarà inserita nel piano asfalti a gennaio.

Altri interventi

L'amministrazione punta anche a riqualificare le altre frazioni: le piazze di Bussana e Poggio, la passeggiata dell'Arma e le aree di San Romolo.