Il Siap esprime grande preoccupazione per la carenza degli organici della Polizia di Stato

Grande preoccupazione per la carenza degli organici della Polizia di Stato sul territorio provinciale è stata espressa dal Segretario Nazionale del Siap e Segretario Regionale Siap Liguria Roberto Traverso al Questore d'Imperia Peritore, incontrato mercoledì 18 gennaio insieme al Segretario Provinciale del Siap Bruno Grosso.

La provincia di Imperia è infatti "un territorio estremamente difficile da gestire sotto il profilo della sicurezza

per le note infiltrazioni mafiose e -per la gestione del flusso migratorio frontaliero che crea problemi non solo a Ventimiglia ma anche su strade autostrade e scali ferroviari e frontiera con la Francia." ha dichiarato Roberto Traverso, "Le attuali esigue risorse a disposizione fanno emergere gravi criticità in particolare presso i Commissariati di Sanremo e Ventimiglia dove tra l’altro si evidenziano le criticità che incombono sulla Polizia di Frontiera, Polizia Ferroviaria e Polizia Stradale (che ha subito anche la chiusura del Distaccamento di Sanremo).". E' quindi necessario investire sul fronte investigativo, "dove occorre implementare le squadre di polizia giudiziaria visto l’aumento dello spaccio di stupefacenti sul territorio ligure ed altri reati interconnessi a tale dilagante fenomeno gestito per lo più dalla criminalità organizzata di stampo mafioso." e occorre "che il Questore, con il supporto del neo insediato Prefetto (che andremo ad incontrare appena possibile) intervenga al più presto presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza per far calibrare in modo più equilibrato la nuova distribuzione nazionale degli organici che interesserà naturalmente anche la provincia d’Imperia, che diventerà operativa a partire dal prossimo mese di luglio andando poi a regime nel 2026.

Senza una necessaria modifica gli organici dei due Commissariati di Sanremo e Ventimiglia" conclude infine Traverso, "sarebbero ulteriormente ridotti rispetto agli attuali che come già detto non riescono a sopportare i carichi di lavoro, costretti a tamponare quotidianamente le pressioni che arrivano dal territorio per garantire una presenza significativa sul territorio come per esempio il presidio nell’ospedale di Sanremo per il quale oggettivamente mancano le risorse da impiegare.

Imperia dunque rientra tra quelle realtà operative che dovranno essere ricalibrate nella nuova ripartizione del personale della Polizia di Stato sul territorio nazionale e per farlo occorre che chi rappresenta il Governo e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza sul territorio intervengano al più presto.".

Al termine dell'incontro il Questore Peritore ha confermato che si attiverà in tal senso e questo rappresenta senz’altro un passo avanti.