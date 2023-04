Inizia oggi il Festival Bandistico di Primavera

Inizia domani il Festival Bandistico di Primavera organizzato dalla Banda Musicale "Città di Ventimiglia": un weekend di festa, storia e musica per celebrare il 170° anniversario di fondazione del sodalizio nella Città di Confine.

Al via il Festival Bandistico di Primavera

Il 22 aprile verrà aperta al pubblico dalle ore 15:30 una Mostra commemorativa presso la sede della Banda in Via Roma 61 (Centro Studi). In questa occasione alle ore 17:00 la 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑎𝑔𝑛𝑖𝑎 𝑑’𝑖 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑒𝑚𝑒𝑔𝑙𝑖𝑢𝑠𝑖 consegnerà il premio alla memoria di 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐢 “𝐶𝑖ü 𝑔𝑜𝑡𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑚ü𝑥𝑖𝑐𝑎”. Al termine della premiazione verrà offerto un 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑡 𝑐𝑜𝑛 𝑃𝑖𝑠𝑐𝑖𝑎𝑑𝑒𝑙𝑎 𝑒 𝐶𝑎𝑠𝑡𝑎𝑔𝑛𝑜𝑙𝑒 𝐷𝑒.𝐶𝑜. da parte del 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑜𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑡𝑎𝑔𝑛𝑜𝑙𝑎. L'evento sarà allietato dalla Banda Musicale "Città di Ventimiglia" che per l'occasione eseguirà alcuni dei più noti brani della tradizione ventimigliese.

Il 23 aprile dalle 9:30 inizierà il corteo delle Bande lungo le vie della Città con partenza in Piazza della Libertà. Sulla Piazza, durante il corteo, la musica continuerà grazie alle Bande presenti in attesa della partenza per il corteo.

Le bande partecipanti

Parteciperanno:

Banda Musicale "Città di Ventimiglia” Orchestra Filarmonica Giovanile ”Città di Ventimiglia” Banda Musicale "Borghetto San Nicolò” Città di Bordighera Banda della Val Nervia (Bande Musicali di Dolceacqua e Pigna) Banda Musicale di Pompeiana Banda Musicale "Città di Diano Marina

Dalla Lombardia:

Gruppo Bandistico Misintese "G. Puccini” Rovellasca drummers (Drumline del Corpo Musicale "G. Verdi" di Rovellasca)

Dalla Toscana:

Complesso Bandistico "La Marinara” di Forte dei Marmi.

Il percorso

Il percorso del corteo sarà strutturato nel seguente modo:

1) Piazza della Libertà - Comune di Ventimiglia. Partenza della manifestazione;2) Attraversamento Giardini Pubblici;

3) Prima sosta: Piazzale Resentello (Belvedere sul mare);

4) Via Ruffini;

5) Seconda sosta: via Aprosio - zona pedonale vicino a Mercato e Teatro comunale;

6) Ritorno alla piazza della Libertà.

Al termine del corteo ogni banda farà ritorno in Piazza della Libertà: alle ore 11:30 si prevede il termine del corteo. A seguire saluti ufficiali, consegna di targhe commemorative e foto ricordo e concerto finale d'insieme: tutti i musicisti eseguiranno l'Inno di Mameli e Fatene Carà Paulin, l’inno di Ventimiglia, diretti dalla Maestra della Banda Musicale "Città di Ventimiglia" Diandra Di Franco.

