La Dea Bendata bacia la Liguria con un 5 al SuperEnalotto

Vinti oltre 62mila euro

Centrato un 5 al superEnelatto

Il SuperEnalotto bacia la Liguria: nel concorso del 12 ottobre, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” da 62.864,49 euro. La giocata vincente è stata convalidata presso il bar di via Arzelà a Santo Stefano di Magra, in provincia della Spezia. Il Jackpot, nel frattempo, sale ancora toccando quota 95 milioni di euro che saranno messi in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Liguria il Jackpot manca dal 28 gennaio 2020, con i 67 milioni di euro andati ad Arcola (La Spezia).