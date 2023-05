L'alberghiero di Arma si fa notare alla Gara Nazionale in Veneto

Ottime posizioni per i ragazzi dell'Alberghiero di Arma

Gara Nazionale degli Istituti Alberghieri 2023

Ottimi risultati per i ragazzi dell'Istituto Alberghiero "Ruffini" di Arma alla Gara Nazionale che si è disputata dal 9 al 12 maggio a Vittorio Veneto. Ecco i premi ottenuti dagli studenti che hanno partecipato alla competizione

Nel settore cucina Simone Madda si è classificato al 7° posto

Identica posizione nel settore Sala -Bar per Michele Randazzo

Quinta posizione nel settore Accoglienza Turistica per Giulia Mantovan a cui è andato il premio speciale per il miglior role play in lingua francese.