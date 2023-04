Lo spettacolo di Villa Ormond in Fiore: sold out i due eventi di oggi

La giornata di giovedì si chiude con due clamorosi sold out a margine della kermesse Villa Ormond in Fiore: iniziata ieri con il convegno "Fiormeti" (per avvicinare i giovani al mondo dell'agricoltura", in programma fino al week-end compreso, volta a promuovere i due pilastri del tessuto socio economico sanremese, ossia i fiori e il turismo esperienziale.

Villa Ormond in Fiore: oggi due sold-out

Il primo evento con un boom di partecipazioni riguarda gli oltre 400 ragazzi che hanno partecipato e parteciperanno ai laboratori didattici promossi da Festival della Scienza, Istituto Regionale per la Floricoltura e CREA OF. Il secondo è relativo all’evento “Apefiorito, pollini di teatro e di vino”, curato da Giorgia Brusco e Massimo Lupi. Con 150 adesioni è stato infatti raggiunto il numero massimo di partecipanti.

Venerdì mattina saranno riproposte le attività didattiche curate dal Festival della Scienza, mentre la sera (ore 19.30) sarà il momento di “Discoflower - Prospettive Vegetali”, spettacolo musicale curato da Giacomo Castana, artista eccentrico capace di creare sonorità con le piante utilizzando elettromagnetismo e chimica.

