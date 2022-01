Lotteria Italia, a Imperia venduto quasi il 50% dei biglietti in più

La più antica dello Stivale

Seguono Savona, Genova e La Spezia. Ecco i dati raccolti da Agipronews.

Sono stati ‪152.840‬ i biglietti della Lotteria Italia staccati in Liguria, dato in aumento e in linea con il trend nazionale, con un +28,4%.

In Liguria staccati oltre 150mila biglietti della Lotteria Italia

Genova, rileva agipronews, si conferma la provincia dove sono stati distribuiti più tagliandi, oltre la metà: 81.240 (+23%). Numeri in netta crescita per la Lotteria più antica d’Italia, sostenuta dall’Agenzia Dogane e Monopoli con l’azione del direttore generale, Marcello Minenna, e del direttore Giochi numerici e Lotterie, Stefano Saracchi.

Nell'imperiese quasi il 50% in più

Bene le vendite anche in provincia di Savona (32.480, +37%), La Spezia (19.740, +20,8%) e Imperia (19.380, +49,5%).