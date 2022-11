Mario Conio e Marcello Pallini entrano a far parte di Anci Liguria

Assemblea congressuale a Genova

Lo scorso 18 novembre si è tenuta a Genova l’Assemblea congressuale di ANCI LIGURIA durante la quale sono stati eletti i 46 componenti del Consiglio direttivo. Tra questi anche il sindaco di Taggia, Mario Conio, del gruppo politico del Presidente della Regione, Giovanni Toti.

Il primo cittadino dichiara: “Esprimo grande soddisfazione per la nuova nomina. Ringrazio il Presidente Toti per avermi indicato. In questi anni insieme al rieletto presidente Marco Bucci, e a tutti i Comuni soci, abbiamo portato avanti un importante lavoro. In questo mio nuovo ruolo sono pronto a impegnarmi insieme ai miei colleghi per il nostro territorio. ANCI Liguria si è dimostrata una realtà fondamentale da sostenere. Capace di riunire i Comuni della nostra regione, ha visto la fondamentale collaborazione tra sindaci e consigli comunali con un unico obiettivo: fare il bene della nostra Liguria.”

Nuova nomina anche per il sindaco di Santo Stefano al Mare, Marcello Pallini, esponente anche lui del gruppo politico di Giovanni Toti, eletto tra i 23 componenti della Consulta dei piccoli comuni e delle Unioni di comuni. “Essere nominato, per partecipare alla consulta, relativamente alla fondamentale azione di ANCI, sicuramente mi riempie di soddisfazione personale. Elemento però ancora più importante è la possibilità che questo incarico mi dà, di poter agire e supportare l'attività dell’associazione nell'interesse dei piccoli comuni: vero baluardo del nostro territorio e primi rappresentanti del rapporto Stato-cittadini,” dichiara Pallini.

Entrambi i sindaci arancioni concludono: “In questi anni tra ANCI, Regione e Comuni si è creata una sinergia che deve essere portata avanti negli anni. Sotto gli occhi di tutti i risultati che stiamo ottenendo anche nel nostro amato Ponente ligure.”