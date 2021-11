Mattia Villardita Spiderman di corsia premiato a Tu si che Vales

Orgoglio ligure

Tú Sí Que Vales della categoria "Tim Vision Passione per il Talento"

"Non avevamo dubbi: è Mattia Villardita, lo Spiderman savonese, il vincitore a Tú Sí Que Vales della categoria "Tim Vision Passione per il Talento" - ha commentato Giovanni Toti sui suoi canali social - Regalare un sorriso ai bambini che lottano contro la malattia è il super potere del nostro uomo ragno, che in questi anni nelle corsie degli ospedali è rimasto al fianco di tanti piccoli pazienti. Complimenti Mattia per questa grande vittoria: tu sì che vali, per la Liguria ancora di più!"

"Grazie a Tú Sí Que Vales per avermi regalato una meravigliosa esperienza che porterò con me per sempre. Grazie a TIM per avermi assegnato lo speciale premio "Passione per il talento". Se sto sognando non svegliatemi, se sono sveglio lasciatemi continuare a sognare" ha commentato lo stesso Mattia.