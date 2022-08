Notte di San Lorenzo, ecco dove vedere le stelle cadenti ed esprimere i vostri desideri

Conto alla rovescia per la notte di San Lorenzo, la notte dei desideri, dei sogni da realizzare. Ma quali sono i luoghi dove si possono ammirare le stelle cadenti nella nostra regione? Basterà mettersi lì, con il naso all’insù, dopo il tramonto e aspettare… aspettare… aspettare... finché, prima o poi, nel blu più profondo, dall’infinito e oltre, ecco sfrecciare, luminosa, una striscia di fuoco: una stella cadente! Solo allora si potrà esprimere un desiderio!

La spiegazione scientifica la conosciamo tutti: la Terra incontra, nella sua orbita, sciami di meteore, tra cui, ad agosto, le Perseidi. Queste, lasciate dal passaggio di una cometa, la Swift-Tuttle, vengono attirate dalla gravità terrestre e, a contatto con l’atmosfera, a causa dell’attrito, s'incendiano fino a disintegrarsi, provocando scie di fuoco. Con il tempo, a questo fenomeno astronomico sono state associate molte storie, molte leggende: dal dio della fertilità Priapo che arrivava a fecondare i campi, come credevano i Romani, alle “lacrime di San Lorenzo”, cioè quelle versate da San Lorenzo, martirizzato sui carboni ardenti. Ma non c'è storia più bella che sperare in una stella cadente per far avverare un nostro desiderio. Per questa ragione la notte del 10 agosto ci armiamo di passione, pazienza, di un maglioncino dove serve, e restiamo per ore con il naso all’insù.

Ma dove andare per osservarle? Sulla Terra ognuno ha il suo luogo preferito dove incrociare le stelle cadenti: vediamone 10 tra i più famosi in Liguria. L’importante è che siano un po’ lontani dai grandi centri abitati, in modo da ridurre gli effetti dell’inquinamento luminoso.

Il sito La mia Liguria suggerisce alcuni dei luoghi più suggestivi, ecco quali sono.

Provincia di Imperia

In provincia di Imperia si sta con il naso all’insù nel prato di San Romolo: a due passi da Sanremo è la meta ideale per vedere le stelle cadenti. Oppure, perché non andare a vederle sfavillare a Perinaldo, il suggestivo borgo che diede i natali a Gian Domenico Cassini, il grande astronomo scopritore della divisione degli anelli di Saturno?