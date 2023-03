Tornano i campionati studenteschi a Sanremo

Dopo 3 anni di stop, tornano domani i campionati studenteschi che coinvolgo i ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori di Sanremo.

Si svolgeranno nell’impianto sportivo del Mercato dei Fiori e nei campi da tennis della Foce

“Siamo felici del ritorno dei campionati studenteschi- commenta l'assessore Giuseppe Faraldi – e ringrazio per il lavoro svolto il consigliere comunale Ethel Moreno che tanto si è adoperata per raggiungere questo risultato che, ancora una volta, è rivolto alla promozione dello sport in sinergia con gli istituti del nostro territorio”.

Hanno partecipato anche la prof.ssa Rosaria Anna Pangaro, gli uffici comunali, i rappresentanti delle scuole con la collaborazione del Coni Liguria-Imperia.

"Un momento di valorizzazione dello sport a Sanremo"

Ethel Moreno, consigliere comunale: “Abbiamo lavorato in queste settimane per supportare al meglio le attività delle varie istituzioni scolastiche per poter realizzare nuovamente i campionati studenteschi, ulteriore momento di valorizzazione dello sport a Sanremo”

La foto di copertina è di una passata edizione