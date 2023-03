"Patente Smartphone" per i bambini di Diano

Simpatica iniziativa: una vera e propria "patente smartphone" per sensibilizzare gli alunni delle scuole sul delicato e attuale tema del cyberbullismo.

"Patente Smartphone" per gli alunni di Diano

Gli alunni delle Classi Prime della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’I. C. Diano Marina di Diano Marina sono coinvolte, in questo secondo quadrimestre dell’A.S. 2022-2023, in un interessante progetto di educazione alla cittadinanza digitale per la prevenzione ed il contrasto al cyberbullismo. Si tratta del progetto “Patente di Smartphone” curato dall’Animatore Digitale Susanna Pagliasso che ha visto anche l’impegno formativo di un gruppo di docenti che poi hanno lavorato sulle classi. La scuola polo per l’iniziativa in Liguria è l’I.C. di Finale Ligure; la rete è nata in risposta alla Legge 71/2017 ed al bisogno reale di prevenire un fenomeno del cyberbullismo tanto odioso quanto purtroppo in crescita secondo le statistiche registrate negli ultimi anni.

Gli argomenti trattati

Gli argomenti trattati vanno dal corretto utilizzo dei social network, alla prevenzione del linguaggio d’odio, troppo spesso usato online, passando per i concetti di cyberstupidity e cyber bullismo. Sono state date indicazioni ai ragazzi anche relativamente alla gestione dei dati sensibili ed alle strategie utili per smascherare le fake news, evitandone così la diffusione. Tutto questo perché “condividere è una responsabilità”, “le parole hanno un peso”, e “virtuale è reale”, per dirla con il “Manifesto della comunicazione non ostile”, che rappresenta un impegno di responsabilità condivisa, volto a rendere la Rete un luogo accogliente e sicuro per tutti.

A maggio un "Patto di Corresponsabilità"

«Le attività proposte- comunicano dalla scuola- stanno riscuotendo il profondo interesse dei ragazzi, nativi digitali che pur si rendono conto di dover acquisire maggiore consapevolezza nell’utilizzo di Internet, mondo ricco di grandi potenzialità ma non privo di rischi. Il percorso si concluderà nel mese di maggio quando, dopo il superamento di un test finale e la condivisione di un Patto di Corresponsabilità con le Famiglie, verrà consegnata ai ragazzi, alla presenza delle Autorità, una vera e propria Patente, simbolo di un timone più saldo per questi piccoli navigatori di una Rete tanto vasta, a volte quieta, a volte in burrasca».